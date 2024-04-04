دعاء ما قبل أذان المغرب في رمضان مستجابة.. مجيب دعوة المضطر

يكثر البحث يوميًا خلال شهر رمضان الكريم عن أدعية ما قبل الافطار المستجابة التي يمكن الدعاء بها في شهر رمضان، لهذا يمكنك الاحتفاظ بأفضل الأدعية اليومية وتكرارها يوميًا لإحياء العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

دعاء ما قبل أذان المغرب في رمضان

ووردت عن النبيّ (ص) العديد من الأدعية التي يُستحبّ الدعاء بها في هذا الشهر الفضيل، منها:

-اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك، يا رب أغثني، أغثني، يا عزيز يا حميد، يا ذا العرش المجيد، اصرف عني شر كل جبار عنيد، اللهم إنك تعلم أنني على إساءتي وظلمي وإسرافي لم أجعل لك ولدًا ولا ندًا، ولا صاحبة ولا كفوًا أحد، فإن تُعذب فأنا عبدك، وإن تغفر فإنك العزيز الحكيم.

افضل أدعية الصائم قبل الإفطار

-اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولايعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.

-اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك..

اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك،إن عذابك الجد بالكفار ملحق.

-اللهم احفظنا بالإسلام قائمًا، واحفظنا بالإسلام قاعدًا، واحفظنا بالإسلام راقدًا، ولا تشمت بنا عدوًا ولا حاسدًا.

وللمسلم أن يختار لنفسه ما يشاء من الأدعية، فيسأل الله في كل حين أن يرزقه ما يتمنى، وأن يحقق له ما يرجو، ويدعو لنفسه ولغيره من المسلمين، فمن شأن ذلك أن ينشر ألفة بين الناس، كما أن الدعوات بظهر الغيب يكون لها قبول أكبر وأسرع.