دعاء الصباح اليوم الأربعاء 24-1-2024 من أبرز العناوين المتصدر محرك البحث في الساعات الأولى من الصباح، إذ يهتم المسلمون بالدعاء خلال شهر رجب لكونه أحد الأشهر الحرام، فهو من الشهور الأكثر فضلًا والأعظم أجرًا، كما يحرص آلاف المصريين على الانتظام في أذكار الصباح لفضلها العظيم، والتي قال عنها ابن القيم رحمه الله: "أذكار الصباح والمساء بمثابة الدرع، كلما زادت سماكته، لم يتأثر صاحبه، بل تصل قوة الدرع، إلى أن يعود السهم فيصيب من أطلقه".

دعاء الصباح اليوم الأربعاء 24-1-2024 مكتوب

ويستعرض "الدستور" للقراء دعاء الصباح اليوم الأربعاء 24-1-2024 الواردة في أمهات الكتب وهي كما يلي:

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي و يميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير"، من قالها عشر مرات، كتب الله له بكل مرة عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات.

"اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل محمد، ياذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت الملك الحق المبين" عند ذكر هذا الدعاء يوميًا بقلب صادق وخالص للمولي عز وجل سوف تلاحظ زيادة ملحوظة في وسائل كسب العيش.

"اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك".

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 24-1-2024



وفي السطور التالية أهم أذكار الصباح الواردة في السنة النبوية وكتاب حصن المسلم:

سيد الاستغفار "اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت".

"أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر".

أذكار الصباح الواردة في السنة النبوية

"اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذبك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".

"بِسـمِ اللهِ الذي لا يَضُـرُّ مَعَ اسمِـهِ شَيءٌ في الأرْضِ وَلا في السّمـاءِ وَهـوَ السّمـيعُ العَلـيم".

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