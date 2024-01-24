الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

دعاء الصباح اليوم الأربعاء 24-1-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

دعاء الصباح اليوم الأربعاء 24-1-2024 من أبرز العناوين المتصدر محرك البحث في الساعات الأولى من الصباح، إذ يهتم المسلمون بالدعاء خلال شهر رجب لكونه أحد الأشهر الحرام، فهو من الشهور الأكثر فضلًا والأعظم أجرًا، كما يحرص آلاف المصريين على الانتظام في أذكار الصباح لفضلها العظيم، والتي قال عنها ابن القيم رحمه الله: "أذكار الصباح والمساء بمثابة الدرع، كلما زادت سماكته، لم يتأثر صاحبه، بل تصل قوة الدرع، إلى أن يعود السهم فيصيب من أطلقه".

دعاء الصباح اليوم الأربعاء 24-1-2024 مكتوب

ويستعرض "الدستور" للقراء دعاء  الصباح اليوم الأربعاء 24-1-2024 الواردة في أمهات الكتب وهي كما يلي:

  • "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي و يميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير"، من قالها عشر مرات، كتب الله له بكل مرة عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات.
  • "اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل محمد، ياذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت الملك الحق المبين" عند ذكر هذا الدعاء يوميًا  بقلب صادق وخالص للمولي عز وجل سوف تلاحظ زيادة ملحوظة في وسائل كسب العيش.
  • "اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك".

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 24-1-2024
 

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 23-1-2024

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم لفك الكرب وتفريج الهموم والدعاء للمتوفى

أذكار الصباح اليوم السبت 20-1-2024

وفي السطور التالية أهم أذكار الصباح الواردة في السنة النبوية وكتاب حصن المسلم:

  • سيد الاستغفار "اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت".
  • "أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر".
txt

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 23-1-2024

txt

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم لفك الكرب وتفريج الهموم والدعاء للمتوفى

أذكار الصباح الواردة في السنة النبوية

  • "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذبك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت". 
  • "بِسـمِ اللهِ الذي لا يَضُـرُّ مَعَ اسمِـهِ شَيءٌ في الأرْضِ وَلا في السّمـاءِ وَهـوَ السّمـيعُ العَلـيم".

اقرأ أيضًا: 

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 23-1-2024

دعاء الفجر أذكار الصباح اليوم دعاء الفجر الصباح أذكار أذكار الصباح والمساء

مواد متعلقة

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 23-1-2024

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-1-2024 فى البنوك

عاجل.. حسن المستكاوى يكشف مفاجأة فى الهجوم على محمد صلاح

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 24-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

انتظروا منتخب المغرب.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار