بسبب السرعة الزائدة.. رفع آثار انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

رفعت أوناش المرور آثار انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على المنيا بمركز ملوي، جنوب المحافظة ونتج عنه إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز ملوي، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الإصابات، وتم نقلهم إلى المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف علي الفور الي مكان الواقعة وتبين إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى لتيسير الحركة المرورية.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.