أحمد المهدي: الأصل في الطرق الصوفية عدم التعصب

كشف الشيخ أحمد جودة المهدي، أستاذ العلوم الشرعية بالأزهر الشريف ووكيل مشيخة الطرق الصوفية، عن مدى تصدي الطبيعة المصرية للتيارات المتطرفة.

وقال خلال لقائه ببرنامج" مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن الشيخ جودة المهدي من بيت صوفي أبًا عن جد وكان يلقب في عصره بمحامي الأولياء وحجة التصوف في عصره.

وأضاف أن الشيخ جودة المهدي كان أول عميد لكلية القرآن الكريم بطنطا وكان صوفيًا، موضحًا أن الشيخ جودة المهدي تربى في مسجد سيدي أحمد البدوي وكان يقيم حضرة نقشبندية صوفية أسبوعيًا.

وأشار إلى أن الأصل في الطرق الصوفية عدم التعصب وكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس، فالطرق متعددة ولكن التفرع جائز.