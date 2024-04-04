مصنع جديد لرفع كفاءة الفوسفات باستثمارات 400 مليون دولار (خاص)

قال أبوالمجد مفتاح، رئيس شركة النصر للتعدين- إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن توجيهات وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت، بتعظيم الاستفادة ورفع القيمة المضافة من خام الفوسفات؛ أسهمت في تطوير وتنمية الشركة.

وأشار رئيس شركة النصر للتعدين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى التعاون مع إحدى الشركات الهندية والقطاع الخاص المصري، في إطار العمل على رفع كفاءة المهدر من خام الفوسفات، والذي لا تتم الاستفادة به نتيجة قلة نسبة تركيز الفوسفات في الخام.

مصنع باستثمارات 400 مليون دولار

ولفت إلى أن المصنع الجديد الذي سيعمل على رفع الكفاءة والتركيز سيتم إنشاؤه باستثمارات تبلغ نحو 400 مليون دولار، سيكون نصيب شركة النصر للتعدين منها هو 100 مليون دولار، مقابل نسبة 24% من الإيرادات، موضحًا أن هناك طفرة في حجم إيرادات وأرباح شركة النصر للتعدين.

وأوضح أن شركة النصر للتعدين نجحت في الحصول على 28 منجمًا جديدًا، ما يُسهم في إطالة عمر الشركة، لافتًا إلى أن رفع تركيز خام الفوسفات سيسهم في زيادة سعره، ما يسهم في ارتفاع حجم الإيرادات وزيادة معدل التصدير للخارج.

ونوه بأن هناك توجهًا لمشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يُسهم في تنمية الاستثمار في مصر، وكان عبر الشراكة التي تمت مع القطاع الخاص المصري والشركة الهندية في إنشاء مصنع رفع تركيز خامات الفوسفات، مشيرًا إلى أن الدولة منفتحة على تنمية الاستثمار عبر التعاون مع القطاع الخاص المصري والأجنبي.