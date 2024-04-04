رئيس "الجيل": مد مظلة التأمين الصحى لجميع المحافظات أولوية المرحلة المقبلة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن المنظومة الصحية في الجمهورية الجديدة تحتاج إلى تنفيذ النص الدستورى الخاص بموازنة الصحة السنوية، والوصول بها إلى معدلاتها العالمية، مشيرًا إلى أهمية مد مظلة التأمين الصحى إلى باقى محافظات الجمهورية، وأن تكون لها الأولوية في الفترة القادمة خاصة أنها ستشمل تطوير كافة مستشفيات الجمهورية بالأجهزة والأسرة وغرف العمليات التي تجعلها قادرة على القيام بعلاج المواطنيين.

كما توقع "ناجي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن يكون خلال الولاية الجديدة توجيه للاهتمام بإنشاء شركات لإنتاج الدواء، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض للخارج.

وأشار إلى أن قطاع الصحة في السنوات العشر الماضية؛ شهد تطويرًا لعدد من المستشفيات الرئيسية من ضمنها مستشفيات أم المصريين وهليوبوليس والمستشفى القبطي، فضلًا عن البدء فى إنشاء المعهد القومي الجديد للأورام 500 500، وإنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية، تعزيزًا لدور معهد القلب القومي الذي يعتبر من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، بالإضافة لإنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين.

وتابع كما شهد قطاع الصحة مبادرات رئاسية متعددة على رأسها مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، وذلك لتخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ومبادرات جراحات القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، وكل هذه المبادرات التى اهتمت بعلاج أمراض المواطنين بالمجان، لا يتحمل فيها المريض أي أموال.