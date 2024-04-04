الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس "الجيل": مد مظلة التأمين الصحى لجميع المحافظات أولوية المرحلة المقبلة

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن المنظومة الصحية في الجمهورية الجديدة تحتاج إلى تنفيذ النص الدستورى الخاص بموازنة الصحة السنوية، والوصول بها إلى معدلاتها العالمية، مشيرًا إلى أهمية مد مظلة التأمين الصحى إلى باقى محافظات الجمهورية، وأن تكون لها الأولوية في الفترة القادمة خاصة أنها ستشمل تطوير كافة مستشفيات الجمهورية بالأجهزة والأسرة وغرف العمليات التي تجعلها قادرة على القيام بعلاج المواطنيين.

كما توقع "ناجي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن يكون خلال الولاية الجديدة توجيه للاهتمام بإنشاء شركات لإنتاج الدواء، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض للخارج.

وأشار إلى أن قطاع الصحة في السنوات العشر الماضية؛ شهد تطويرًا لعدد من المستشفيات الرئيسية من ضمنها مستشفيات أم المصريين وهليوبوليس والمستشفى القبطي، فضلًا عن البدء فى إنشاء المعهد القومي الجديد للأورام 500 500، وإنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية، تعزيزًا لدور معهد القلب القومي الذي يعتبر من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، بالإضافة لإنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين.

وتابع كما شهد قطاع الصحة مبادرات رئاسية متعددة على رأسها مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، وذلك لتخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ومبادرات جراحات القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، وكل هذه المبادرات التى اهتمت بعلاج أمراض المواطنين  بالمجان، لا يتحمل فيها المريض أي أموال.

اليمين الدستورية تطوير قطاع الصحة إنجازات قطاع الصحة الرئيس السيسي أداء اليمين الدستورية لولاية ثالثة

مواد متعلقة

عصام خليل: مصر حققت طفرة غير مسبوقة نحو رحاب البناء والإعمار

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. "عرب" يتصدى لمحاولات شقيقه لبيع منزل والده

نائب: تنصيب الرئيس لولاية جديدة يشيع الأمل في نفوس المصريين

معتز محمود: خطاب تنصيب الرئيس جاء معبرا عن مسار تنموي حقيقي

النائب يوسف الشاذلي يهنئ الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: مشهد التنصيب تتويج للجمهورية الجديدة

مجاهد نصار: تنصيب الرئيس لفترة رئاسية جديدة اللحظة الأهم في تاريخ مصر

مسلسل حق عرب.. موعد إعادة الحلقة 23: فرح عبد ربه وحنان

مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضي".. ملخص الحلقة 23

الأكثر قراءة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

سباق سيارات متهور يحول طبيبة إلى أشلاء فى التجمع.. القصة كاملة

عودة النازحين لشمال غزة.. سر توقف مفاوضات الهدنة فى مصر

مكالمة بايدن ونتنياهو تكشف تفاقم الخلاف وتناقض التعامل مع حرب غزة.. ما القصة؟

490 ألف طلب.. 29 أبريل موعد انتهاء مبادرة "استيراد سيارات المصريين بالخارج"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى