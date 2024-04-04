الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عصام خليل: مصر حققت طفرة غير مسبوقة نحو رحاب البناء والإعمار

عصام خليل:
عصام خليل:

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن مصر حققت طفرة غير مسبوقة على الإطلاق وأبهرت العالم أجمع، بعدما كنا نتعايش في أشلاء دولة وعلى ركام الماضي العتيق، وبفضل الله ورئيس مصر المخلص والأمين وثبات الشعب وثقته في القيادة عبرنا الأزمات وانتشلنا الوطن من هوية النار إلي رحب البناء والأعمار.

وأكد خليل، في تصريحات خاصة، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت الاستقرار الشامل ونفذت مشروعات قومية ضخمة وإعادة بناء الدولة من كافة الجوانب والركائز بفضل رؤية واستراتيجية واضحة حتى استطاعت عبور موجات الازمات الطبيعية او المصطنعة بسلام وثبات.

ولفت إلى أن الدولة المصرية عملت على استعادة أمجادها ومكانتها دوليًا وإقليميًا وكانت يدها تبنى وتتوسع فى التنمية وأخرى تحارب وتقتلع الإرهاب الأسود ورغم كافة محاولات التعطيل والعرقلة نجحت الدولة المصرية فى تحقيق المعادلة الصعبة وعملت على تحسين الاوضاع والاقتصاد والتنمية والاصلاح السياسى والمعيشي والاجتماعي، ومازالت تشهد جهودًا مستمرة للمضي قدما في برامج الإصلاح الاقتصادي والتحفيز للقطاعات المختلفة.

من جانبه، هنأ حزب العدل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري، على بدء الولاية الجديدة، التي عبرت عنها إرادة المصريين بوضوح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكذلك على انتقال مقر الحكم والحكومة إلى العاصمة الإدارية، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من الجمهورية المصرية جاءت عبر الاستقرار والنجاح في تخطي التحديات التي واجهت الدولة المصرية.

وأكد الحزب في بيان له، أن تلك المرحلة الجديدة التي نتطلع إلى أن تسودها قيم الجمهورية، التي تترسخ في الأساس عبر احترام الدستور وعدم تمديد فترات الحكم، ومؤمنين أنه آن الأوان لتكون هذه ممارسة راسخة تحترم روح الجمهورية وتتمسك بها، كما نتطلع ونأمل أن يقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذجًا وقدوة ترسخ القيم التي قامت عليها فكرة وفلسفة النظام الجمهوري، وتجعل الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعًا حقيقة واقعة، فالنظام الجمهوري يعتمد أساسه على الحفاظ على الدستور وعدم تجاوز أحكامه، وهذا أحد أهم دروس "٢٥ يناير/ ٣٠ يونيو". 

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