من يحارب بيد واحدة؟!.. مجموعة قصصية للكاتب أحمد عبده

ضمن سلسلة حكايات الانتصار

من يحارب بيد واحدة؟، عنوان المجموعة القصصية الصادرة حديثا، للكاتب أحمد عبده، ضمن سلسلة حكايات الانتصار، والتي يصدرها المجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل.

من يحارب بيد واحدة؟!.. مجموعة قصصية لليافعة

وتضم المجموعة القصصية “من يحارب بيد واحدة؟!”، للكاتب أحمد عبده، ورسومات الفنانة دكتورة مها إبراهيم، ثلاث قصص قصيرة موجهة لليافعين والناشئة، عن بطولات الجيش المصري في حرب أكتوبر العظيم في العام 1973.

ويستهل الكاتب أحمد عبده مجموعة “من يحارب بيد واحدة؟!” مستفهما: أصدقائي وصديقاتي الفتيان والفتيات، هل تصدقون أن يدا واحدة يمكن أن تصفق؟ حدث بالفعل أن يدا واحدة صنعت ما هو أكبر وأخطر وأعظم من التصفيق.

ثم يسرد الكاتب أحمد عبده حكاية من حكايات رجال الصاعقة في الجيش المصري وبطولاتهم خلال حرب أكتوبر العظيم ويقص قصص لبعض مجموعات الصاعقة والتي كان واحدا من رجالها.

تتناول المجموعة مواقف بطولية وحكايات رائعة عن انتصاراتنا في حرب أكتوبر. ففي قصة "من يحارب بيد واحدة" نري المقاتل القائد "سمير زيتون"، قائد كتيبة الصاعقة يتصدي بخمسين رجل من أبطالنا في القوات المسلحة المصرية للواء مدرع لمساندة قواتهم في خط بارليف.

إطلالة علي مسرية الكاتب أحمد عبده

والكاتب أحمد عبده، كاتب مصري، مواليد 1951 قرية برمكيم مركز ديرب نجم بالشرقية. عضو اتحاد كتاب مصر، عضو نادي القصة، عضو جمعية المحاربين القدامى.

سبق وصدر للكاتب أحمد عبده، المجموعات القصصية: الجدار السابع، نقش فى عيون موسى، وقائع تجريد الخيول، كلاب الصين، حفر في الباطن، حالة حرب، رسائل مشفرة والصادرة مطلع العام الجاري بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب.



وفي مجال السرد الروائي صدر للكاتب أحمد عبده روايات: مكاشفات البحر الميت، ثعالب في الدفرسوار، سُرّة البلد، بنات 6 أبريل، من جراب الكنغر، المسُ العاشق.



وفي مجال الكتابة للأطفال واليافعين صدر له قصص: في ظلال العنب، أكتوبر يا أولاد.. يا أولاد أكتوبر، مجموعة من يحارب بيد واحدة؟! فضلا عن كتب سياسية: ثورة يناير والبحث عن طريق، مصر تخلع النقاب، الشرق الأوسط أبو لحية، حاخامات الدم في الشرق الأوسط.