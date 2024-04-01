ضمن سلسلة حكايات الانتصار.. صدور رواية "حصون بارليف" عن الأعلى للثقافة

صدرت حديثا عن المجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، رواية لليافعين تحت عنوان "حصون بارليف".. مشاهد من حرب أكتوبر، للأديب الشاعر الدكتور محمد حلمى حامد، ورسومات للفنان دكتور حامد ناصر، وهو الإصدار الأول فى سلسلة جديدة بعنوان حكايات الانتصار.

حصون بارليف رواية تنمى الحس الوطنى للشباب الصغير

وعن رواية “حصون بارليف”، يقول الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، في تقديمه للرواية:“حصون بارليف" واحدة من الروايات التي تنمى الحس الوطني للشباب الصغير وتعطيهم دروسًا في محبة الوطن من خلال حكايات لأبطالنا في حرب أكتوبر، وكيف كان التكاتف من أجل تحطيم أسطورة خط بارليف والجيش الذي لا يقهر فإذا به يسقط بعد ست ساعات ترى ماذا فعل أبطال روايتنا لإسقاط حصون بارليف“.



وقال الكاتب “محمد حلمي حامد”، مؤلف قصة “حصون بارليف”، ترصد في قالب تشويقى وقائع اللحظات والأيام الأولى من تاريخ ووقائع أكبر عملية اقتحام في التاريخ المعاصر وهو ما عرف بنصر أكتوبر العاشر من رمضان ويوم العبور الكبير.

وشدد على أنه لا شك أن الحديث عن انتصار أكتوبر المجيد يعزز في نفوس الشباب والناشئة الذين لم يعاصروا هذه الأيام المجيدة قيم الانتماء والولاء لتراب مصر الحبيبة، ويعرفهم بأيام مجيدة من تاريخ نضال الشعب المصري.

مؤلفات الكاتب محمد حلمي حامد

يشار إلى أن الكاتب دكتور “محمد حلمي حامد”، شاعر وعضو اتحاد كتاب مصر، عمل حتى العام 2016 أستاذا بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وهو حاليا أستاذ التصميم المتفرغ، ورئيس قسم التربية الفنية سابقا بكلية التربية النوعية جامعة بنها.

وفضلا عن روايته “حصون بارليف”، صدر له تسعة دواوين هى: قصائد برية (1982) طقوس (1986)، خماصا تؤوب الطيور(2011)، رسم نائلة (2012)، رداء قديم (2013)، تراب السكة (2015)،الغيم والدخان (2022) وديوان للطفل تحت عنوان “هنا بيتى” (2021) ومغرم بالناى يهذى(2024).

كما أن دكتور محمد حلمي حامد، وله العديد من الكتب العلمية فى مجالي التصميم وتاريخ الفن ومنها موسوعة بناء الشكل المرئي في سبعة أجزاء (2013)، وتاريخ الفن في العصور الوسطى (2015) قراءات في الفن الحديث (2016).