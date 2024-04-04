الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

بيت ميريلا مجموعة قصصية جديدة للكاتبة سوزان كمال عن المقاومة الفلسطينية

الكاتبة سوزان كمال
الكاتبة سوزان كمال

بيت ميريلا، عنوان أحدث إبداعات الكاتبة سوزان كمال، والصادرة عن دار الأدهم للنشر والتوزيع، وهي العمل الأدبي الثالث للكاتبة.

بيت ميريلا مجموعة قصصية عن المقاومة الفلسطينية

وكشفت الكاتبة سوزان كمال لـ“الدستور” ملامح عملها الأدبي الجديد، مشيرة إلى أن “بيت ميريلا”، هي مجموعة قصصية مكونة من 42 قصة قصيرة، وهي العمل التالت المنشور لها، بعد ديوان شعري بالعامية المصرية بعنوان “أول يمين الذكريات”، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2020، ورواية “الشرفة” والصادرة  عن دار الأدهم العام الماضي 2022.، والتي كانت قد وصلت إلى القائمة الطويلة في مسابقة كتارا للرواية العربية.

ونوهت سوزان كمال بأن: البنية الأساسية في مجموعة "بيت ميريلا”، هي الفقد، الفقد على المستوى الخاص والعام.

بيت ميريلا

قصة "مانيكان" من مجموعة بيت ميريلا

ومن إحدى قصص مجموعة “بيت ميريلا”، والمعنونة بـ “مانيكان” نقرأ: "في الصباح طلبت من أمي ثمان مئة جنيه كي أشتري مانيكان، ظللت ثلاثة أيام أؤجل طلبي لكني في الأخير لم أستطع التأجيل أكثر من ذلك. ما زلت أشعر بغصة في روحي لأني صممت على الالتحاق بكلية الفنون التطبيقية وتجاهلت رغبة أمي ــ غير المعلنة ــ بالتحاقي بكلية نظرية أقل تكلفة. لم أستطع التضحية بحلم حياتي أن أكون مصممة أزياء. والتشكيل على المانيكان جزء مهم من دراستي..

ابتسمت أمي، فتحت حقيبتها ثم أغلقتها، هزت رأسها وقالت: حاضر بينما تحمل الصحون إلى المطبخ..

في طريقي إلى الجامعة كنت أغالب دموعي، أفكر كيف تتدبر أمي نفقاتي أنا وأخي، كيف تواجه حماقة الغلاء براتبها القليل.

كان اليوم طويلًا والمحاضرات متتابعات وأنا شاردة في اللحظة المنكسرة، ما بين فتح الحقيبة وإغلاقها..

في المساء وأنا عائدة إلى بيتي أنظر من الحافلة إلى الطريق المزدحم. قررت أن أترك الكلية، أجد ان المناسب فعلًا التحاقي بكلية نظرية، نعم قرار مناسب جدًا. سوف أخبر أمي وأتعلل بصعوبة الدراسة وقتها لن تشعر بأي حزن من أجلي، سوف تنطلي عليها تلك الحُجة..

بيت ميريلا الكاتبة سوزان كمال دار الأدهم للنشر والتوزيع المقاومة الفلسطينية الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

رسائل المثقفين للرئيس.. سمير الفيل: فتح مسارح فى المحافظات النائية

ضمن سلسلة حكايات الانتصار.. صدور رواية "حصون بارليف" عن الأعلى للثقافة

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. الحزن يسيطر على "حنان" مع قرب موعد زواجها

وفيات ومصابون فى حادث تصادم تريلا بمركبات توك توك واقتحام قهوة بأسوان.. صور

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. صباح الجياش تتوعد وعرب السويركي يهان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى