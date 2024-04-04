الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسجد عمرو بن العاص قبلة آلاف المصلين خلال صلاة التراويح (فيديو)

مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص

أقبل آلاف المصلين، اليوم، في عشية السادس والعشرون من شهر رمضان المبارك، على صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص، التي أحيا شعائرها أجود قراء تلاوة القرآن الكريم بمصر، في أجواء إيمانية عطرة أبكت جموع المصلين.

كيفية أداء صلاة التراويح.. هل يجوز صلاتها أقل من 8 ركعات؟

آلاف المصلين يؤدون صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص (فيديو)

وشهد المسجد توافدًا كثيفًا من المصلين على غير المعتاد حتى امتلأ عن آخره، نتيجة تواجد شيخ المحدثين الدكتور أحمد عمر هاشم لإلقاء محاضرة تثقيفية عن اغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان وليلة القدر المباركة.

وحرص المصلون على التوافد إلى مسجد عمرو بن العاص، لأداء صلاتي العشاء والتراويح خلف كبار قراء القرآن الكريم برئاسة الدكتور يسري عزام، إمام المسجد في أجواء روحانية مفعمة بالطمأنينة.

وجذب المسجد آلاف المسلمين الوافدين من الخارج، نتيجة أعمال التطوير التي شهدها المسجد على مدار الأعوام القليلة الماضية في إطار جهود الدولة، لتحسين وصيانة المساجد والآثار الإسلامية لا سيما الباقية من مئات السنين.

كما حرص الآباء على جلب أطفالهم الصغار، لاكتسابهم نفحات إيمانية تعدل من سلوكهم وتحببهم في الله وعبادته لا سيما في صغارهم، وقد ملؤوا المسجد بالحيوية والنشاط خلال صلاتي العشاء والتراويح، بالجري واللعب تارة والمزاح مع آبائهم خلال صلاتهم تارة أخرى.

أهمية صلاة التراويح

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة التراويح أنه قال: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه"، وثبت عنه أيضًا أنه قال: "إن الله فرض عليكم صيامه، و سننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه"، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة.

وتُعدّ صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه بالصلاة والدعاء والاستغفار. 

 

مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
صلاة التراويح شهر رمضان الكريم مسجد عمرو بن العاص رمصان ليلة القدر

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

بالأسماء.. حصيلة المتوفين والمصابين فى حادث تصادم تريلا وتكاتك واقتحامها مقهى بأسوان

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم 25 رمضان الخميس 4-4-2024

فاتن الشيخ تكشف لـ"الشاهد" هل مسلسل الحشاشين به أخطاء تاريخية؟

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى