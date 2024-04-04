مسجد عمرو بن العاص قبلة آلاف المصلين خلال صلاة التراويح (فيديو)

أقبل آلاف المصلين، اليوم، في عشية السادس والعشرون من شهر رمضان المبارك، على صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص، التي أحيا شعائرها أجود قراء تلاوة القرآن الكريم بمصر، في أجواء إيمانية عطرة أبكت جموع المصلين.

وشهد المسجد توافدًا كثيفًا من المصلين على غير المعتاد حتى امتلأ عن آخره، نتيجة تواجد شيخ المحدثين الدكتور أحمد عمر هاشم لإلقاء محاضرة تثقيفية عن اغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان وليلة القدر المباركة.

وحرص المصلون على التوافد إلى مسجد عمرو بن العاص، لأداء صلاتي العشاء والتراويح خلف كبار قراء القرآن الكريم برئاسة الدكتور يسري عزام، إمام المسجد في أجواء روحانية مفعمة بالطمأنينة.

وجذب المسجد آلاف المسلمين الوافدين من الخارج، نتيجة أعمال التطوير التي شهدها المسجد على مدار الأعوام القليلة الماضية في إطار جهود الدولة، لتحسين وصيانة المساجد والآثار الإسلامية لا سيما الباقية من مئات السنين.

كما حرص الآباء على جلب أطفالهم الصغار، لاكتسابهم نفحات إيمانية تعدل من سلوكهم وتحببهم في الله وعبادته لا سيما في صغارهم، وقد ملؤوا المسجد بالحيوية والنشاط خلال صلاتي العشاء والتراويح، بالجري واللعب تارة والمزاح مع آبائهم خلال صلاتهم تارة أخرى.

أهمية صلاة التراويح

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة التراويح أنه قال: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه"، وثبت عنه أيضًا أنه قال: "إن الله فرض عليكم صيامه، و سننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه"، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة.

وتُعدّ صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه بالصلاة والدعاء والاستغفار.

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص