آلاف المصلين يؤدون صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص (فيديو)

آلاف المصلين احتشدوا في مسجد عمرو بن العاص لأداء صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الـ23 من شهر رمضان الكريم، حيث اصطف الجميع خلف الإمام لأداء الصلاوات، وسادت أجواء تملؤها البهجة والسرور والسعادة على وجوه المصلين، حيث ينتظرون الشهر الكريم من العام للعام لإقامة الشعائر الدينية، وقام الإمام بالدعاء الذي جعل قلوب المصلين تهتز بالبكاء.

وكانت فئة الشباب والأطفال تسيطر على الأجواء، كما قام الأطفال باللهو واللعب في ساحة المسجد بعدما قامت الدولة بتطويره وإحلاله خلال السنوات الماضية ليصبح قبلة المصلين في شهر رمضان المبارك، وكان أمن المسجد نظم الزائرين أثناء الدخول حرصًا منهم لعدم حدوث حالات اتخناق أو تكدسات بينهما، كما توافد العديد من الجنسيات المختلفة داخل المسجد لأداء صلاة التراويح وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع ذويهم تخليدًا لذلك اليوم، وقام الجميع بالدعاء والاستغفار للتقرب إلى الله.

وساد الخشوع على قلوب المصلين في ظل أجواء إيمانية رائعة، أثناء أداء صلاتي العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة.

وحرص أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام، كما قام رجال الأمن بتيسير حركة المرور منعًا لحدوث ازدحام مروري أمام المسجد، وذلك لحماية منشآت المسجد من أعمال التخريب، وتأمين المصلين الذين حرصوا على أداء صلاتي العشاء والتراويح في يوم الـ23من شهر رمضان المبارك.

أهمية صلاة التراويح

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضًا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، و سننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة.

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص