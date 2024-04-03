حسام حبيب لـ"ع المسرح": "الجمهور في قلبي.. ولكن رضا الخالق أولا" (فيديو)

في ليلة رمضانية مميزة، استضافت الإعلامية المتألقة منى عبد الوهاب النجم حسام حبيب في برنامجها الرمضاني الشهير "ع المسرح"، الذي يُبث عبر شاشات "الحياة" و"الأولى" و"CBC".

وفي ختام الحلقة، وقف حبيب على المسرح معبرًا عن مشاعره الصادقة، قائلًا: "الوقوف هنا ليس بالأمر الهين، ولم أجهز كلمات مسبقة، لكن أرجو ألا يكون أحد قد شعر بالضيق من حديثي".

وتابع حبيب موضحًا: "كما يقول المثل، الجنة بلا أهل لا تُطاق، ولكن هذا لا يعني أنني لا أبالي بمشاعركم عندما أقول إن رضا الله هو همي الأكبر، على العكس، لا شيء يخفى، ولا يوجد حزن أو فرح يدوم إلى الأبد".

واختتم حبيب حديثه بنبرة ملؤها الأمل: "كل ما مررت به من أحداث، سواء كانت سيئة أو جيدة، أعتبرها صفحة طويتها، وأؤكد لكم أن حبكم لي يحتل مكانة كبيرة في قلبي، لكن ليس على حساب رضا الله - جل جلاله، وأتمنى أن يكتب لي الله الفرصة لأقدم لكم أعمالًا جديدة تنال إعجابكم، فهي مصدر سعادتي الحقيقية".