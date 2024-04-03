الأربعاء 03 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

"الكل فرحان"..التنورة والإنشاد الدينى تنتظر رواد شارع المعز فى ليالى رمضان (فيديو)

جريدة الدستور

تشهد منطقة الأزهر والحسين توافد الآلاف من الزوار بشكل يومي للاستمتاع بالأجواء الروحانية، أيضا يستمتعون بمشاهدة المناطق الأثرية بشارع المعز لدين الله الفاطمي الذى يمثل متحفا مفتوحا للمواطنين، يستمتعون أيضا بسهرات رمضانية على المقاهي والخيم الرمضانية التي تتميز بتقديم عروض فلكلورية وموسيقى تراثية.

مقاهي المعز تجذب الزوار بأجوائها الفريدة

ورصدت عدسة "الدستور" الأجواء المميزة في شارع المعز، يتجمع كثيرون من الزوار للاستمتاع بفقرات متنوعة تقدمها المقاهي، تصدح الأغاني الرمضانية والأناشيد من كل مكان، يتفاعل الجميع مع تلك الأغاني.
وتعتبر المقاهي في هذه المنطقة من المعالم السياحية الرئيسية، يجتمع عليها الأصدقاء والعائلات لقضاء بعض الوقت والسمر بين جدرانها وتتميز بأجوائها الفريدة والعروض الفنية.

عروض فلكلورية تضفي حالة من البهجة

يحرص رواد المعز على الاستمتاع بالعروض الفلكلورية التي تنتشر في كل مكان مثل التنورة والعرائس والرقصات على أنغام الأغاني التراثية ،كما تقام العديد من العروض الفنية على مسارح متنقلة، تشمل عروض موسيقية تناسب مع جميع الأعمار ويحضرها الأصدقاء والأسر في جو مليء بمظاهر البهجة والسرور.

الصور التذكارية والملابس التقليدية أهم المظاهر

وحرص عدد من الزوار التقاط الصور التذكارية بين جدران المباني الأثرية من أبرزها مجموعة قلاوون وسبيل خسرو باشا ومسجد الحاكم بأمر الله وبيت السحيمي، كما يلتقط البعض الصور بأزياء فلكلورية وشعبية، ويتمتع الزوار أيضا بالسهرات الرمضانية وتناول وجبات الإفطار والسحور في المطاعم والمقاهي هناك بالإضافة إلى شراء الهدايا التذكارية.
 

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المعز العروض الفلكلورية الصور التذكارية منطقة الأزهر والحسين توافد الآلاف الملابس التقليدية

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