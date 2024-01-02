الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هند حسانين أشهر بائعة «كب كيك» فى شارع المعز: أعمل لأسدد ديون والدى

هند حسانين
هند حسانين

تحولت بائعة الكب كيك هند حسانين إلى وجه مألوف فى شارع المعز وسط القاهرة، رغم حداثة عهدها بالشارع وزبائنه وأصحاب المحال، إذ ظهرت فيه قبل ١٠ أشهر فقط، قادمة من محافظة أسوان فى أقصى الجنوب.

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طالبة الثانوية العامة التى اختارت نظام الدراسة من المنزل لتعفى نفسها من الحضور اليومى إلى المدرسة، دخلت سوق العمل فى سن مبكرة جدًا قبل ١١ عامًا، حين كانت فى الصف الثانى الابتدائى، بعد أن أصيب والدها بالشلل الرباعى الذى منعه من العمل، ليبدأ رحلة معاناة مع المرض انتهت برحيله ومراكمة ديون الأسرة لتصل إلى ٩٠ ألف جنيه، تكافح هند لسدادها مع توفير نفقات أسرتها.

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قالت «هند» لـ«الدستور»: «سددت ٥٦ ألف جنيه من ديون والدى، والدخل اليومى يتفاوت حسب إقبال الزبائن، وكل ما أتمناه أن يلهمنى الله الصبر لأسدد ما تبقى من الديون، وأن أوفر لأسرتى ما تحتاجه من نفقات».

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وأضافت: «أصبحت وجهًا مألوفًا فى منطقة الحسين والمعز والأزهر، وأصبح لدى زبائن يبحثون عنى لشراء الكب كيك».

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وتابعت: «أنا طالبة فى الثانوية العامة، وتمكنت من أداء امتحانات الكيمياء والفيزياء والأحياء والجولوجيا العام الماضى، ويتبقّى لى العربى والإنجليزى والفرنساوى سأمتحنها هذا العام، كما حصلت على تكريم من أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، بعد أن حصلت على دورات تدريبية، وأحلم أن أكون طبيبة فى المستقبل».

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هند حسانين أشهر بائعة «كب كيك» فى شارع المعز: أعمل لأسدد ديون والدى

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