الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شارع المعز يستقطب آلاف الزوار من داخل مصر وخارجها فى ثالث أيام رمضان

شارع المعز
شارع المعز

شهد شارع المعز ، قفزة هائلة في أعداد الزوار من داخل مصر وخارجها بلغت نحو عشرات الآلاف من الزائرين، في ليلة رابع أيام شهر رمضان الكريم، حيث يتأهب الجميع إلى الذهاب نحو المساجد، تزامنًا مع بدء شعائر صلاة التراويح من مسجد الحسين رضي الله عنه ومسجد الأزهر المحيطين بشارع المعز.

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شارع المعز متحف مفتوح للسائحين 

ويقدم شارع المعز فرص وتجارب استثنائية لآلاف السياح من داخل وخارج مصر، أبرزها التجول في قلب القاهرة القديمة كما أنه على مقربة من جامع الأزهر ومسجد الحسين رضي الله عنه، إلى جانب سوق خان الخليلي الشهير، وغيرها من التجارب المثيرة التي أسهمت في استقطاب مزيد من الزوار إلى المعز.

 

الزينة الرمضانية والإضائات المبهجة 

ويعد شارع المعز أحد الوجهات السياحية الجاذبة للزوار وفق مستهدفات الدولة المصرية، كونه أحد أكبر متاحف العالم المفتوحة للعمارة والآثار الإسلامية إلى جانب اشتماله على سوق تجاري ضخم يحوي العديد من المعروضات كالمشغولات اليدوية واللوحات والتماثيل والتحف، والفوانيس، وحرص الباعة داخل شارع المعز على جذب أنظار الزائرين بالاضائات والزينة الملونة فوانيس رمضان التي لها سحر كبير في نفوس المسلمين، كما جذب المحال التجارية الزبائن بالرقص والغناء التراثية.

وجذب راقص التنورة السائحين وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه ومع معالم شارع المعز؛ تخليدًا لذلك اليوم في أجواء احتفالية تملئها البهجة والسرور والسعادة.

رجال الأمن تنظم زائري شارع المعز 

وحرص الأمن على التواجد داخل الشارع بكثرة لتنظيم الزائرين وحرصًا منهم لعدم حدوث حالات اتخناق أو تكدس بينهم، وقام أصحاب المحال التجارية بتوزيع الحلوى الملونة والهدايا على الأطفال والسائحين، كما قاموا بتزين محالهم التجارية بالزينة الرمضانية والإضائات المبهجة لجذب أنظار الزائرين وإدخال البهجة والسرور والسعادة على قلوبهم.

شارع المعز
شارع المعز
شارع المعز
شارع المعز
شارع المعز
شارع المعز
شارع المعز
شارع المعز
شارع المعز
شارع المعز
شارع المعز
شارع المعز
شارع المعز شهر رمضان الكريم مسجد الحسين السياح الزوار الزائرين والزينة الملونة فوانيس رمضان

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