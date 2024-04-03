ضخ 72 طن سكر مدعمًا بسعر 27 جنيهًا للكيلو بمراكز ومدن الجيزة

شهد، اليوم، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اصطفاف سيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات) لضخ 72 طن سكر مدعم بسعر 27 جنيهًا للكيلو لمراكز ومدن المحافظة، في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا.



وتفقد محافظ الجيزة عدد 6 سيارات محملة بالسكر المدعم لتوزيعها علي مراكز " منشأة القناطر، أوسيم، الصف، العياط ، أبوالنمرس وأطفيح " بسعر ٢٧ جنيهًا للكيلو استكمالًا لما يتم ضخه دوريًا بالمعارض والمنافذ السلعية في إطار جهود الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.



وكلف محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والجهات المعنية والتعاون في عملية توزيع السكر علي المواطنين بسهولة ويسر موجهًا بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق.

وبعث محافظ الجيزة رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية مع إستمرار ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لتلبية احتياجات المواطنين.



وثمن المحافظ الدور الحيوي والرائد لقواتنا المسلحة، ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مقدمًا الشكر لمدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات لدعمهما جهود الدولة، مؤكدًا على استمرار التنسيق مع الجهاز لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية أرجاء المحافظة لإتاحة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.

اصطفاف معدات الشركة الوطنية بمحافظة الجيزة

اصطفاف معدات الشركة الوطنية بمحافظة الجيزة

اصطفاف معدات الشركة الوطنية بمحافظة الجيزة

اصطفاف معدات الشركة الوطنية بمحافظة الجيزة