الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضخ 72 طن سكر مدعمًا بسعر 27 جنيهًا للكيلو بمراكز ومدن الجيزة

اصطفاف معدات الشركة
اصطفاف معدات الشركة الوطنية بمحافظة الجيزة

شهد، اليوم، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اصطفاف سيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات) لضخ 72 طن سكر مدعم بسعر 27 جنيهًا للكيلو لمراكز ومدن المحافظة، في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا. 
 

وتفقد محافظ الجيزة عدد 6 سيارات محملة بالسكر المدعم لتوزيعها علي مراكز " منشأة القناطر، أوسيم، الصف، العياط ، أبوالنمرس وأطفيح " بسعر ٢٧ جنيهًا للكيلو استكمالًا لما يتم ضخه دوريًا بالمعارض والمنافذ السلعية في إطار جهود الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
 

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والجهات المعنية والتعاون في عملية توزيع السكر علي المواطنين بسهولة ويسر موجهًا بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق.
وبعث محافظ الجيزة رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية مع إستمرار ضخ  المزيد من  الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لتلبية احتياجات المواطنين.
 

وثمن المحافظ الدور الحيوي والرائد لقواتنا المسلحة، ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مقدمًا الشكر لمدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات لدعمهما جهود الدولة، مؤكدًا على استمرار التنسيق مع الجهاز لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية أرجاء المحافظة لإتاحة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.

اصطفاف معدات الشركة الوطنية بمحافظة الجيزة

اصطفاف معدات الشركة الوطنية بمحافظة الجيزة
اصطفاف معدات الشركة الوطنية بمحافظة الجيزة
اصطفاف معدات الشركة الوطنية بمحافظة الجيزة
اصطفاف معدات الشركة الوطنية بمحافظة الجيزة
اصطفاف معدات الشركة الوطنية بمحافظة الجيزة
اصطفاف معدات الشركة الوطنية بمحافظة الجيزة
اصطفاف معدات الشركة الوطنية بمحافظة الجيزة
اصطفاف معدات الشركة الوطنية بمحافظة الجيزة
الشركة الوطنية اصطفاف معدات محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يستجيب لمطالب أهالي كرداسة وتوجيه سيارة محملة بـ758 أسطوانة بوتاجاز

محافظ الجيزة يهنئ المواطنين بالعيد القومى للمحافظة

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

عاجل: الحكومة تعلن رسميًا عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة HD

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى