بولندا تبدأ التحقيق فى مقتل عامل إغاثة جراء القصف الإسرائيلى لفريق المطبخ المركزى العالمى بغزة

أعلنت النيابة العامة البولندية عن بدء التحقيق في مقتل عامل إغاثة بولندي جراء القصف الإسرائيلي، الذي استهدف فريق المطبخ المركزي العالمي في غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الاخبارية.

وقُتل 7 أشخاص يعملون مع منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة في "غارة إسرائيلية"، وفقًا لبيان صدر عن المنظمة الثلاثاء.

وقالت المنظمة، في البيان: "يشعر المطبخ المركزي العالمي بالصدمة إزاء مقتل سبعة من أعضاء فريقنا في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة"، متابعة: "السبعة الذين قُتلوا من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى شخص مزدوج الجنسية يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية والفلسطينية".

وأشارت المنظمة إلى أن فريقها كان يسافر في "منطقة لا يوجد بها صراع" في سيارتين مصفحتين تحملان شعار المنظمة إلى جانب سيارة عادية أخرى.