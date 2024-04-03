الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

اعتقال ثلاثة فلسطينيين من القدس مشتبهًا بهم بإطلاق نار على مبنى حنينا

الاحتلال
الاحتلال

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من القدس مشتبهًا بهم في إطلاق نار على مبنى في بيت حنينا، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

 

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أكد استهداف قوات إسرائيلية موظفي إغاثة في قطاع غزة، لافتًا إلى أن الاستهداف لم يكن مقصودًا، وأن تلك الواقعة واحد من الأمور التي تحدث في الحرب.

وقال نتنياهو، عند خروجه من مستشفى هداسا في عين كارم، إن هناك تحقيقات تجرى في حادثة استهداف موظفي الإغاثة، وسنفعل كل شيء حتى لا تتكرر، حسب رويترز.

وأودت ضربة إسرائيلية أمس الثلاثاء، بحياة مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا من بين سبعة أشخاص يعملون لصالح منظمة ورلد سنترال كيتشن غير الحكومية في وسط غزة.

وأضافت المنظمة، في بيان، أن الموظفين، ومن بينهم أيضًا فلسطينيون ومواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية، كانوا يستقلون سيارتين مدرعتين تحملان شعارها إلى جانب مركبة أخرى.

بيت حنينا فلسطينيين القدس نتنياهو

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