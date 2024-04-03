الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاحتلال يقصف المناطق الشمالية الشرقية لقطاع غزة

غزة
غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المناطق الشمالية الشرقية لقطاع غزة.

وفي سياق متصل، وصف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، حادث مقتل أفراد فريق منظمة وورلد سنترال كيتشن الإغاثية في غزة بـ"المأساوي"، وشدد على ضرورة التحقيق في الهجوم، وضرورة أن يكون سريعًا ويؤدي إلى المساءلة. 

وأكد الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمال الإغاثة والمدنيين في قطاع غزة، لافتًا إلى أنّ فريقنا في العاصمة المصرية القاهرة يعمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار داخل القطاع. 

وذكر "بايدن"، في بيان أورده موقع "أكسيوس"، أنه غاضب ومنفطر القلب بسبب وفاة العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك أمريكي واحد.

غزة الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي طائرات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

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