الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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قصف مدفعى إسرائيلى مكثف يستهدف عدة أحياء فى خان يونس

قصف مدفعي
قصف مدفعي

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية تعرض عدة أحياء في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة لقصف مدفعي إسرائيلي منذ صباح اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

واستشهد 6 فلسطينيين بينهم سيدتان وطفل وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب وكالة "وفا".

وأفادت مصادر محلية فلسطينية باستشهاد 6 مواطنين بينهم سيدتان وطفل، وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية لعائلة المقيد في برج الاتحاد 2 غرب مخيم النصيرات.

وشنَّ طيران الاحتلال غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص تجاه منازل المواطنين في حي الشيخ عجلين جنوب غرب المدينة.

ونسفت قوات الاحتلال منازل سكنية شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال المكثف حي الأمل ومحيطه في المدينة.

غزة قطاع غزة خان يونس

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