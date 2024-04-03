الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أستراليا تُعبر عن "غضبها" إزاء مقتل عمال إغاثة فى غزة

مقتل عمال الإغاثة
مقتل عمال الإغاثة فى غزة

عبر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، عن غضب بلاده وقلقها إزاء مقتل عمال إغاثة في قطاع غزة.

 

وقال ألبانيزي، إنه تحدث إلى نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء بشأن مقتل عمال إغاثة، بينهم مواطنة أسترالية، في غارة جوية إسرائيلية على غزة.

 

وأضاف ألبانيزي في مؤتمر صحفي "عبرت عن غضب أستراليا وقلقها إزاء مقتل عمال الإغاثة"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

 

واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أن الغارة الجوية الإسرائيلية قتلت عن طريق الخطأ 7 أشخاص يعملون لحساب منظمة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية، من بينهم مواطنون من بريطانيا وبولندا بالإضافة إلى فلسطينيين ومواطن يحمل الجنسية الأمريكية والكندية.

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