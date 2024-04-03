براءة الصحفى أحمد الباهى من التحريض على العنف

قررت محكمة جنايات شبين الكوم المنعقدة في وادي النطرون، برئاسة المستشار محيي الدين إسماعيل محيي الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشار جمال سعيد الرحماني عضو يمين الدائرة والمستشار محمود زاهر الحسيني عضو يسار الدائرة، بحضور وكيل النائب العام وأمين الجلسة وليد شعبان الأعصر، براءة الصحفي أحمد الباهي، من تهمة التحريض على العنف وكذلك براءة باقي المتهمين بعد حكم غيابي بحبسه 15 عامًا.

وكان قد انتصر القضاء لمهنة الصحافة، بعد اتهام صحفي بالتحريض على العنف، على خلفية تغطية لحادث قتل في محافظة المنوفية، وما تلاه من تهمة إثارة شغب من أهالي المتوفي، ومصرع زوجة عم المجني عليه بالخطأ بعد سقوط سور بلكونة بمنزل المتهمين عليها أثناء تلك الأحداث.

ودافع عن الصحفي أحمد الباهي في القضية المستشار سيد الدجوي المحامي، بناءً على رغبة الجماعة الصحفية بالمنوفية، وعلى الرغم من أن الزميل الصحفي غير نقابي، كان لنقابة الصحفيين دور مشرف حيث أعلنت تضامنها مع الزميل، وأرسلت محاميا للتضامن، وحضر جلسات المحاكمة العديد من الصحفيين بالمحافظة لمؤازرة الزميل.

وسادت حالة من الارتياح بين جموع الصحفيين بقرار هيئة المحكمة ببراءة الزميل، والانتصار للحق، ومحو تهمة التحريض على العنف لمهنة من أشرف المهنة والتي تحمل رسالة إظهار الحق والوقوف بجانب المظلومين ونقل الحقيقة مجردة للمواطنين.