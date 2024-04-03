الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة الزراعة تتابع مع "الإنتاج الحربي" تطوير حديقتي الحيوان والأورمان

تطوير حديقة الحيوان
تطوير حديقة الحيوان

‫ قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حديقتي الحيوان والأورمان، تم تأجيرهما بنظام حق الانتفاع ولكنهما ملك الوزراة، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات مشتركة بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي لمتابعة ملف التطوير، لأن الحديقتين لهما طابع خاص وأثري وتاريخي.

يشار إلى أنه تم الاتفاق مع الهيئة القومية للانتاج الحربي على تطوير حديقتي الحيوان والأرومان وفقًا لعدد من المحددات منها رجوع  حديقة الحيوان للادراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان، وعدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.

 الزراعة تتابع مع الإنتاج الحربي تطوير حديقتى الحيوان 

وتشتمل المُحددات التصميمية للتطوير الحفاظ على أشجار الحديقة التي يزيد عددها على 5000 شجرة، وحماية حديقة الأشجار التراثية، والحفاظ على حالة تلك الأشجار، بالإضافة إلى زيادة عدد الممرات والمسطحات المائية، وتحسين مناطق إيواء الحيوانات، وإقامة معارض الحيوانات التي سيتم إنشاؤها كتجربة تشاركية وتفاعلية بين الحيوانات والزوار.

ويستهدف مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 إلى 186 فصيلًا، فضلًا عن زيادة عدد المناطق الجاذبة للزوار ليصل إلى 14 منطقة بدلًا من 3 مناطق حاليًا، وكذا إضافة أماكن للعروض حتى لا يقتصر نشاط الزوار على مشاهدة الحيوانات.

ويتضمن المشروع أيضًا إقامة مراكز تعليمية بهدف تعليم الأطفال، وإضافة جزء ترفيهي إليها، إلى جانب زيادة عدد المرافق الخدمية ومناطق البيع والمراكز الأمنية.

أحمد إبراهيم المستشار الاعلامي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حديقتى الحيوان اجتماعات ملف التطوير تطوير حديقتي الحيوان والارومان

مواد متعلقة

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

أول محاكمة روائية لـ«مبارك وعصره»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

"ريان المصري".. إلى أين وصلت جهود إنقاذ الشاب العالق في بئر بالمنيا؟

السيدة انتصار السيسى: لكل يتيم الحق بأن يعيش حياة سعيدة كلها أمل ورعاية

الأهلى يسعى لتأكيد صعوده لنصف نهائى "الأبطال" على حساب سيمبا التنزانى.. الليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافى

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

صور

تخفيضات واقبال علي السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالي رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفا وتجويعا

البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة