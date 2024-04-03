وزارة الزراعة تتابع مع "الإنتاج الحربي" تطوير حديقتي الحيوان والأورمان

‫ قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حديقتي الحيوان والأورمان، تم تأجيرهما بنظام حق الانتفاع ولكنهما ملك الوزراة، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات مشتركة بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي لمتابعة ملف التطوير، لأن الحديقتين لهما طابع خاص وأثري وتاريخي.

يشار إلى أنه تم الاتفاق مع الهيئة القومية للانتاج الحربي على تطوير حديقتي الحيوان والأرومان وفقًا لعدد من المحددات منها رجوع حديقة الحيوان للادراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان، وعدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.

الزراعة تتابع مع الإنتاج الحربي تطوير حديقتى الحيوان

وتشتمل المُحددات التصميمية للتطوير الحفاظ على أشجار الحديقة التي يزيد عددها على 5000 شجرة، وحماية حديقة الأشجار التراثية، والحفاظ على حالة تلك الأشجار، بالإضافة إلى زيادة عدد الممرات والمسطحات المائية، وتحسين مناطق إيواء الحيوانات، وإقامة معارض الحيوانات التي سيتم إنشاؤها كتجربة تشاركية وتفاعلية بين الحيوانات والزوار.

ويستهدف مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 إلى 186 فصيلًا، فضلًا عن زيادة عدد المناطق الجاذبة للزوار ليصل إلى 14 منطقة بدلًا من 3 مناطق حاليًا، وكذا إضافة أماكن للعروض حتى لا يقتصر نشاط الزوار على مشاهدة الحيوانات.

ويتضمن المشروع أيضًا إقامة مراكز تعليمية بهدف تعليم الأطفال، وإضافة جزء ترفيهي إليها، إلى جانب زيادة عدد المرافق الخدمية ومناطق البيع والمراكز الأمنية.