الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

كيف نحارب الأساطير والخرافات الإرهابية؟.. أحمد لاشين يوضح لـ"الشاهد" (فيديو)

أحمد لاشين
أحمد لاشين

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إنه: "من أجل محاربة فكر التطرف في العصور القديمة، يجب تفكيك أساطير الجماعات نفسها على مدار التاريخ، وليس الجماعات الحديثة فقط؛ حتى يدرك الناس أن البنية الأسطورية واحدة وتتم إعادة صياغتها مرة أخرى في العصور التي تليها".

 

وأضاف "لاشين" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه: "حين يسمع أحد الناس خرافات الإخوان، سرعان ما سيكتشف أنها تعود إلى أفكار قديمة في التاريخ، وأن هذه الجماعات المتطرفة تعيد صياغة الفكر في الزمن الحديث، والنقطة الثانية هي زيادة الوعي الثقافي والإعلامي والدرامي بشكل عام".

 

وواصل: "مسلسل الحشاشين نجح في أن يجعل الناس تبحث عن الحقيقة، وتسأل عن الأسباب والنتائج، فالانتقادات التي وجهت للمسلسل كانت في صفه، وهذا جزء من مواجهة الخرافات والأساطير بالوعي".

 

برنامج الشاهد 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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