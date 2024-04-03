عاجل.. متظاهرون يخترقون الحواجز الأمنية بمحيط منزل نتنياهو

اخترق بعض المتظاهرين المناهضين للحكومة، الثلاثاء، الحواجز الأمنية بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو على وسائط التواصل.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو مواجهة بين الشرطة وأيالا ميتزجر، زوجة ابن أحد الرهائن المحتجزين في غزة ويمكن رؤيتها وهي تصارع على الأرض بينما حاولت الشرطة مصادرة مكبر الصوت الذي كانت تحمله، فيما أظهر مقطع فيديو آخر المتظاهرين والشرطة وهم يكافحون فوق الحواجز الفولاذية.

وزحف رجل أسفل مركبة تابعة للشرطة مزودة بخراطيم المياه لمنعها من التحرك.

وانتقد وزير الأمن القومي بن جفير أجهزة الأمن الإسرائيلية لسماحها للمتظاهرين بالاقتراب من مقر إقامة نتنياهو.

ازدراء أمن رئيس الوزراء الاسرائيلي

وقال غفير: "في الأسبوع الماضي فقط حذرت رئيس الشاباك من ازدراء أمن رئيس الوزراء وتم رفضي. أطالب الشاباك أن يستيقظ على الفور ويأخذ على محمل الجد أمن رئيس وزراء إسرائيل وعائلته".

وقال على موقع التواصل X "إن الوضع الذي يقتحم فيه آلاف الأشخاص منطقة منزل رئيس الوزراء ويغض الشاباك الطرف هو أمر غير مقبول".

وسار متظاهرون آخرون باتجاه مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ.