آلاف المتظاهرين الإسرائيليين يطالبون بإقالة نتنياهو من منصبه وإطلاق سراح المحتجزين

نظمت المزيد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة الاسرائيلية اليوم الثلاثاء في إسرائيل حيث دعا المتظاهرون إلى إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين في غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدة آلاف من الأشخاص تجمعوا أمام مبنى البرلمان في القدس، في ثالث موجة من الاحتجاجات المستمرة منذ أربعة أيام، كما أنها أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ بدء حرب إسرائيل مع حماس في 7 أكتوبر.

نتنياهو طاعون الأبكار

وانتقدت إيناف زانجوكر، والدة الرهينة المحتجز في غزة، نتنياهو قائلة: "أنت فرعون الذي جلب لنا طاعون الأبكار أنت فشلت، "إنه خطؤك أن يكون ابني ماتان في الأسر ويتعرض للتعذيب هناك. لقد قمتم بحملة ضدي وضد العائلات وضد شعب إسرائيل. أنصارك يصفوننا بالخونة، أنت الخائن. لقد خنتم شعبكم وناخبيكم وشعب إسرائيل".

وأظهرت صور من القدس أشخاصا يحملون لافتات تتهم الحكومة الإسرائيلية بـ”التخلي” عن المحتجزين وكذلك التحريض على الحرب.

وقال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن إدارة بايدن غاضبة من الغارة الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل العديد من عمال الإغاثة في غزة، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث أيضًا مع مؤسس المنظمة، خوسيه أندريس، للتعبير عن تعازيه.

واضاف "لقد شعرنا بالغضب عندما علمنا بغارة للجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل عدد من العاملين في المجال الإنساني المدنيين أمس من المطبخ المركزي العالمي، الذي كان يعمل بلا هوادة لإيصال الغذاء إلى أولئك الذين يعانون من الجوع في غزة، وبصراحة تامة، في جميع أنحاء العالم."

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء. "نرسل تعازينا العميقة لعائلاتهم وأحبائهم، حسبما افادت شبكة سي ان ان الامريكية في سياق متصل،