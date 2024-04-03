الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات الدورى الممتاز اليوم الأربعاء 3-4-2024

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

جدول مواعيد مباريات اليوم من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي خلال الساعات الماضية، وذلك من قبل عشاق الساحرة المستديرة، حيث يرغب الملايين من المواطنين في متابعة مباريات الدوريات العالمية والمحلية المقامة بمختلف دول العالم.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-4-2024 في الدوري المصري الممتاز

نعرض للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-4-2024، وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها "الدستور" للقراء في كافة المجالات التي تهم قطاع عريض المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية ومختلف الفئات العمرية، حيث جاءت المباريات كما يلي:

موعد مباراة نادي الإسماعيلي ضد نادي سموحة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي الجونة ضد نادي المقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي سيراميكا كليوباترا ضد نادي زاد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في كاس الكونفدرالية 2024

مباريات الدوري الإنجليزي

موعد مباراة نادي آرسنال ضد نادي لوتون تاون في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي برينتفورد ضد نادي برايتون في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي مانشستر سيتي ضد نادي أستون فيلا في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نادي أستون فيلا في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الإيطالي

موعد مباراة نادي أتلانتا ضد نادي ساسولو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي روما ضد نادي كريمونزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يستعد نادي الأهلي المصري لخوض مباراة الإياب ضد نادي سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل الموافق 5 أبريل 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يستعد نادي الزمالك المصري لخوض مباراة ضد نادي فيوتشر في الدوري المصري يوم الأحد المقبل الموافق 7 أبريل 2024 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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