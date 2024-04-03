مواعيد مباريات الدورى الممتاز اليوم الأربعاء 3-4-2024

جدول مواعيد مباريات اليوم من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي خلال الساعات الماضية، وذلك من قبل عشاق الساحرة المستديرة، حيث يرغب الملايين من المواطنين في متابعة مباريات الدوريات العالمية والمحلية المقامة بمختلف دول العالم.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-4-2024 في الدوري المصري الممتاز

نعرض للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-4-2024، وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها "الدستور" للقراء في كافة المجالات التي تهم قطاع عريض المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية ومختلف الفئات العمرية، حيث جاءت المباريات كما يلي:

موعد مباراة نادي الإسماعيلي ضد نادي سموحة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي الجونة ضد نادي المقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي سيراميكا كليوباترا ضد نادي زاد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الإنجليزي

موعد مباراة نادي آرسنال ضد نادي لوتون تاون في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي برينتفورد ضد نادي برايتون في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي مانشستر سيتي ضد نادي أستون فيلا في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نادي أستون فيلا في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الإيطالي

موعد مباراة نادي أتلانتا ضد نادي ساسولو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي روما ضد نادي كريمونزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يستعد نادي الأهلي المصري لخوض مباراة الإياب ضد نادي سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل الموافق 5 أبريل 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يستعد نادي الزمالك المصري لخوض مباراة ضد نادي فيوتشر في الدوري المصري يوم الأحد المقبل الموافق 7 أبريل 2024 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

اقرأ المزيد

تعرف على أرقام محمد صلاح القياسية عقب مباراة برايتون