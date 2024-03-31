موعد مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في كاس الكونفدرالية 2024

يبحث الكثير من جمهور وعشاق كرة القدم عن موعد مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية 2024 حيث ترتفع عمليات البحث عبر محرك "جوجل" ويظهر تفاعلا كبيرا من جانب محبي الفارس الأبيض عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية 2024

وأسفرت القرعة عن مواجهة مصرية خالصة بين الزمالك وفيوتشر، مما زاد حماس المشجعين الذين يترقبون المباراة بشغف والسؤال عن موعد مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية 2024، ويتجه الفريق الأول لكرة القدم للنادي الزمالك إلى استاد السلام لمواجهة مودرن فيوتشر في مباراة ضمن دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ويسعى كل فريق إلى الفوز والتأهل إلى نصف النهائي.

وتقام المباراة في مساء اليوم الأحد الموافق 31 مارس الحالي وتبدأ صافرة اللقاء في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي، والساعة 8:00 مساء بتوقيت دول المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر

ويمكن للجمهور متابعة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2024 عبر قنوات بين سبورت، باعتبارها القناة الحصرية لبث مباريات المسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء، ومن المفترض أن يتم نقل مباراة الزمالك وفيوتشر عبر تردد قناة Bein sports 6.



تردد قناة Bein sports 6

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3



مشاهدة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر مجانا

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية 2024

بشكل مجاني حيث ستكون متاحة للمشاهدة مجانا عبر قناة مفتوحة ستنقل المباراة على شاشة قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي.



التشكيل المتوقعة للزمالك أمام فيوتشر اليوم: