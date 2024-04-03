الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف تمت "إدارة التوحش" من حسن الصباح إلى الإخوان؟

عائشة نصار
عائشة نصار

كشفت الصحفية عائشة نصار كيفية "إدارة التوحش" من حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين إلى جماعة الإخوان والقاعدة وداعش.

وقالت نصار، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامجها "ستوديو الحشاشين"، المذاع عبر قناة أون، إنه حين نرى كيف استغل حسن الصباح ضعف الدولة السلجوقية ونشر فكره الإرهابي سرعان ما نتذكر ما قامت به جماعة الإخوان في 25 يناير 2011 وما بعدها، وكيف استغلوا حالة الفوضى والفتنة السياسية للظهور مجددا وبقوة في الشارع، فضلا عن التنازل عن شعار الطاقية السياسية والعمل السري، كما فعلت جماعة الباطنيين تحديدا.

"ستوديو الحشاشين" يكشف كيف تحولت دعوة حسن الصباح من الخفاء إلى العلنية

"استديو الحشاشين"| كيف استغل حسن الصباح صراع أبناء السلطان السلجوقى لنشر طائفته؟

أضافت أن جماعة الإخوان اتخذت في تلك اللحظة قرارها المركزي للظهور ككيان منظم يمتلك الشارع ويتحكم في ميدان التحرير ويختطف المشهد بالكامل لحسابه، وذلك كان تمهيدًا لتوحشهم بعد ذلك سياسيا وميدانيًا من تلك اللحظة، وصولاً إلى السيناريوهات الدموية التي تمت في عام 2013.

الكاتبة الروائية عائشة نصار الحشاشين ستوديو الحشاشين مسلسل الحشاشين أحداث الحشاشين قصة الحشاشين الإخوان والحشاشين داعش حسن الصباح حسن البنا قناة on برنامج الحشاشين عائشة نصار برنامج فني برامج رمضان برامج المتحدة الشركة المتحدة المتحدة

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم الحلقة 23.. وصية سهر الصايغ لـ "دهب" قبل وفاتها

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

5 ساعات ع الهواء.. أحمد موسى: هناك مَن يتقاضى أموالًا لإثارة الفوضى في البلاد (فيديو)

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. زواج عبد ربه وحنان يربك السويركي و صباح

تطور جديد فى الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تسهيل مشاريع شركة البوتاسيوم العربية في المياه والطاقة

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

صور

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق