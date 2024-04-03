كيف تمت "إدارة التوحش" من حسن الصباح إلى الإخوان؟

كشفت الصحفية عائشة نصار كيفية "إدارة التوحش" من حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين إلى جماعة الإخوان والقاعدة وداعش.

وقالت نصار، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامجها "ستوديو الحشاشين"، المذاع عبر قناة أون، إنه حين نرى كيف استغل حسن الصباح ضعف الدولة السلجوقية ونشر فكره الإرهابي سرعان ما نتذكر ما قامت به جماعة الإخوان في 25 يناير 2011 وما بعدها، وكيف استغلوا حالة الفوضى والفتنة السياسية للظهور مجددا وبقوة في الشارع، فضلا عن التنازل عن شعار الطاقية السياسية والعمل السري، كما فعلت جماعة الباطنيين تحديدا.

أضافت أن جماعة الإخوان اتخذت في تلك اللحظة قرارها المركزي للظهور ككيان منظم يمتلك الشارع ويتحكم في ميدان التحرير ويختطف المشهد بالكامل لحسابه، وذلك كان تمهيدًا لتوحشهم بعد ذلك سياسيا وميدانيًا من تلك اللحظة، وصولاً إلى السيناريوهات الدموية التي تمت في عام 2013.