مسلسل صيد العقارب الحلقة 23.. الشيخ مصطفى لزوجته: "خايف أرّوح وعايدة تشوفني"

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل صيد العقارب، الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مكالمة بين الشيخ مصطفى وزوجته صفاء الغول وذلك بعد حادث ضرب إسماعيل الغول له حتى سال الدم من وجهه، حيث أخبرها أن والدها ضربه بعدما نصحه أن تنتهي الحرب بين العائلتين.

صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 23

كانت نية الشيخ مصطفى في معرفة صفاء الغول، أنه لا يدري ماذا يفعل لو ذهب للبيت ورأته اخته عايدة ضرغام في هذه الحالة، معقبًا: “أنا إيدي وجعاني ومش عارف أروح فين، ليخطف أحد بموتوسيكل، الهاتف منه، في هذه اللحظة ولا تتمكن صفاء من معرفة مكانه”.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 24

مسلسل صيد العقارب يعرض يوميا على منصة WATCH IT وقنا سي بي سي، في تمام الساعة 7.30 مساء

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة والعشرون

ويبحث الكثيرين عن مواعيد عرض الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل صيد العقارب، عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة، وهي منصة واتش ات وقناة سي بي سي ويعرض في الساعة 7.30 مساء يوميا في رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب يعتبر حالة درامية خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

ابطال مسلسل صيد العقارب

“صيد العقارب” انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يضم كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.