مسلسل صيد العقارب الحلقة 23.. أدهم الغول لزوجته: "ولادة خالتي ولاء في العائلة دى.. ظلم"

مسلسل صيد العقارب الحلقة 23.. ظهر الزوجان الهاربان “نورا ضرغام” و"أدهم الغول" في شقتهما بمنطقة القلعة، وأبدت حزنها الشديد على ما حدث لـ “ولاء” التي طعنت زوجها، محاولة أن تواسي زوجها، قائلة إنها تعلم مدى محبتها في قلبه، لأنها ليست خالته فقط إنما شقيقتك الكبري، وسألته: "لماذا لمن تخبرنا سميحة بأن لديها إبن طبلة تلك الفترة.

مسلسل صيد العقارب أحداث الحلقة 23

قال أدهم الغول لزوجته: “خالتي ولاء مظلومة لأنها ولدت في تلك العائلة”.

وتابع: هناك مصائب تظهر مع الوقت، وآخرها أن سيمون زوجة جدي لها ابن، ويبدوا أن هناك أشياء لا نعرفها عن العائلة وطيلة الوقت مشاكل متعاقبة وتظهر لنا أشياء جديدة.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 24

مسلسل صيد العقارب يعرض يوميا على منصة واتش أت وقنا سي بي سي، في تمام الساعة 7.30 مساء

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة والعشرون

ويبحث الكثيرين عن مواعيد عرض الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل صيد العقارب، عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة، وهي منصة واتش ات وقناة سي بي سي ويعرض في الساعة 7.30 مساء يوميا في رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب يعتبر حالة درامية خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

ابطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يضم كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.