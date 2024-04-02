إصابة عامل بارتجاج شديد في المخ سقطت عليه لافتة في ميدان الدقي

أصيب عامل بمحل عصير في ميدان الدقي بمحافظة الجيزة، بارتجاج في المخ نتيجة سقوط لافتة إعلانية على رأسه معلقة في الدور الثالث، مما أدى لإصابته وسقوطه مغشيا عليه.

وعقب إصابته قام الأهالي بنقله في سيارة تاكسي إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتبين إصابته بجرح قطعي شديد وارتجاج في المخ نتيجة تصادم اللافتة برأسه.

كان قسم الدقي تلقى إخطارا من أحد المستشفيات باستقبالها عامل بمحل عصير في منطقة الدقي، مصابا بجرح قطعى في الرأس وارتجاج شديد بالمخ ونزيف في الرأس، نتيجة سقوط لافتة إعلانية معلقة في أحد البلكونات بالطاق الثالث في ميدان الدقي.

حرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.