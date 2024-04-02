حالة الطقس يوم الأربعاء 24 رمضان وموعد انخفاض درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس يوم الأربعاء 24 رمضان الموافق 3 أبريل الجاري حيث يتوقع أن يكون حالة الطقس يوم الأربعاء 24 رمضان حارا نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مع درجات حرارة مرتفعة تصل إلى مستويات عالية، كما يتوقع أن يكون الطقس دافئا على السواحل الشمالية، حيث من المتوقع أن تكون الحرارة معتدلة نسبيا.

حالة الطقس يوم الأربعاء 24 رمضان

ومن المتوقع أن يكون الطقس لطيفا على أغلب المناطق في فترة الليل والصباح الباكر، مما يجعل الأجواء مريحة ومناسبة للأنشطة اليومية، وقد تشهد بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية التي تربط بين مناطق مختلفة كالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، شبورة مائية، كما ينصح بأخذ الحيطة والحذر عند السفر خلال هذه المناطق واتباع تعليمات السلامة المرورية.

حالة الطقس يوم الخميس والجمعة

من المتوقع أن تتأثر بعض المناطق بشبورة مائية خلال يوم الخميس 4 أبريل بالأخص على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتستمر حتى ساعات الصباح الباكر، كما قد تنشط الرياح على فترات متقطعة في مناطق محددة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أما حالة الطقس يوم الجمعة 5 أبريل فمن المتوقع استمرار تأثير الشبورة المائية على القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية كما يتوقع أن يستمر نشاط الرياح على فترات متقطعة في بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس يوم السبت 6 أبريل

يتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على فترات متقطعة في مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، بالإضافة إلى بعض المناطق من شمال الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة

مع بداية الأسبوع المقبل، من المتوقع أن تشهد العديد من المناطق انخفاضا في درجات الحرارة، ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بقيم بين 3 إلى 4 درجات مئوية على جميع الأنحاء.

كما تنشط الرياح ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة يصاحب ذلك فرص أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.