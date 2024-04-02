الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس يوم الأربعاء 24 رمضان وموعد انخفاض درجات الحرارة

الطقس
الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس يوم الأربعاء 24 رمضان الموافق 3 أبريل الجاري حيث يتوقع أن يكون حالة الطقس يوم الأربعاء 24 رمضان حارا نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مع درجات حرارة مرتفعة تصل إلى مستويات عالية، كما يتوقع أن يكون الطقس دافئا على السواحل الشمالية، حيث من المتوقع أن تكون الحرارة معتدلة نسبيا.

حالة الطقس يوم الأربعاء 24 رمضان

ومن المتوقع أن يكون الطقس لطيفا على أغلب المناطق في فترة الليل والصباح الباكر، مما يجعل الأجواء مريحة ومناسبة للأنشطة اليومية، وقد تشهد بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية التي تربط بين مناطق مختلفة كالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، شبورة مائية، كما ينصح بأخذ الحيطة والحذر عند السفر خلال هذه المناطق واتباع تعليمات السلامة المرورية.

 

حالة الطقس يوم الخميس والجمعة

من المتوقع أن تتأثر بعض المناطق بشبورة مائية  خلال يوم الخميس 4 أبريل بالأخص على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتستمر حتى ساعات الصباح الباكر، كما قد تنشط الرياح على فترات متقطعة في مناطق محددة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أما حالة الطقس يوم الجمعة 5 أبريل فمن المتوقع استمرار تأثير الشبورة المائية على القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية كما يتوقع أن يستمر نشاط الرياح على فترات متقطعة في بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس يوم 22 رمضان وخلال الأيام المقبلة

حالة الطقس اليوم فى مصر الثلاثاء 2-4-2024.. ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس يوم السبت 6 أبريل

يتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على فترات متقطعة في مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، بالإضافة إلى بعض المناطق من شمال الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة 

مع بداية الأسبوع المقبل، من المتوقع أن تشهد العديد من المناطق انخفاضا في درجات الحرارة، ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بقيم بين 3 إلى 4 درجات مئوية على جميع الأنحاء.

كما تنشط الرياح ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة يصاحب ذلك فرص أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

حالة الطقس حالة الطقس يوم الأربعاء 24 رمضان هيئة الأرصاد الجوية الطقس 24 رمضان

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم فى مصر الثلاثاء 2-4-2024.. ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس يوم 22 رمضان وخلال الأيام المقبلة

الأكثر قراءة

محافظ بورسعيد يلغي الإفطار الجماعي حدادًا على أرواح ضحايا حادث طلاب الجامعة

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

النصر يهين موسيمانى بثُمانية فى شباك أبها بالدورى السعودى

مسلسل المعلم الحلقة 23.. وصية سهر الصايغ لـ "دهب" قبل وفاتها

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مسلسل المعلم الحلقة 23: شكوك حول وفاة قلاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق