حالة الطقس يوم 22 رمضان وخلال الأيام المقبلة

يستفسر الكثير من الأشخاص عن حالة الطقس يوم 22 رمضان والذي يتوافق مع يوم غد الثلاثاء الثاني من شهر أبريل الجاري حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن مستجدات حالة الطقس يوم 22 رمضان حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس دافئًا على السواحل الشمالية، ولطيفًا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس يوم 22 رمضان

ومن المحتمل أن تشهد حالة الطقس اليوم 22 رمضان تشكل شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والتي تقع قرب المسطحات المائية في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خلال فترة الصباح الباكر من الساعات الأولى.

أما عن هطول الأمطار فمن المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، مع احتمالية أن تكون رعدية في بعض الأوقات كما تشير التوقعات إلى نشاط رياح على فترات متقطعة على مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كما تتوقع الأرصاد استمرار حالة الطقس المتقلبة خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع حدوث شبورة مائية خلال الفترة الصباحية من الساعات الأولى من صباح اليوم حتى ساعات الصباح المتأخرة، تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والتي تكون بالقرب من المسطحات المائية في مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



كما يتوقع تواجد نشاط للرياح على فترات متقطعة في بعض مناطق القاهرة الكبرى خلال الفترة النهارية.

وخلال يومي السبت والأحد الموافقين لـ 6 و7 أبريل 2024، من المتوقع تسجيل نشاط للرياح على فترات متقطعة في مناطق مختلفة من السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد.

تأتي هذه التقلبات الجوية في ظل استمرار فصل الربيع، وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين باتخاذ الحيطة والحذر أثناء التنقلات والقيادة على الطرق، خاصة في الفترات الصباحية التي قد تشهد تشكل الشبورة المائية.