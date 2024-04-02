الصين تدين استهداف إسرائيل لعمال المطبخ المركزي العالمي في غزة

أدانت الصين، الثلاثاء، استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي قافلة منظمة إنسانية في غزة، ما أسفر عن مقتل سبعة من موظفي منظمة “المطبخ المركزي العالمي”.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، اليوم، أن بكين تعارض أي عمل يسيئ إلى المدنيين ويدمر البنى التحتية المدنية أو ينتهك القانون الدولي.

وكانت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" ومقرها في الولايات المتحدة، قد أعلنت في بيان صحفي "مقتل سبعة عناصر من فريقها في غزة بغارة نفذتها الطائرات الإسرائيلية".

وأوضحت أن بين القتلى مواطنين "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية وفلسطيني".

وشاركت المنظمة بشكل نشط منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، في عمليات الإغاثة ولا سيما بتوزيع وجبات غذائية على المواطنين في القطاع.

استدعاء سفراء إسرائيل احتجاجا علي قتل موظفي المطبخ المركزي العالمي

واستدعت العديد من دول العالم، سفراء إسرائيل لديها، احتجاجا على قتل الموظفين الأجانب في المطبخ المركزي العالمي.

واستدعت عدد من الدول منها استراليا وكندا وبولندا، سفراء إسرائيل لديها للاحتجاج على قتل الموظفين الأجانب في المطبخ المركزي العالمي خلال مهامهم بقطاع غزة وسط تنديد دولي بالحادثة.

من جهتها، أعلنتت وزارة العدل البولندية، فتح تحقيق في مقتل عامل الإغاثة البولندي في غزة.

فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، صباح الثلاثاء: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بوفاة مواطن بريطاني في غزة ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشكل عاجل".

وقالت وزيرة التعليم البريطانية، جيليان كيجان، لـ"بي بي سي"، إن حكومة المملكة المتحدة "قلقة للغاية" بشأن التقارير، وإنها "قلقة" أيضًا لأن "وورلد سنترال كيتشن" أوقفت عملها في غزة.

وقالت، "لم نتأكد من ذلك بعد، لكننا قلقون للغاية بشأن الوضع".