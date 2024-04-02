الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"رمضان في تراثنا".. ندوة لدار الكتب في معرض فيصل للكتاب (صور)

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

نظمت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان "رمضان في تراثنا المخطوط"، والتي أقيمت في إطار فعاليات النشاط الثقافي للدار في معرض فيصل للكتاب،  بأرض المعارض بفيصل.

معرض فيصل للكتاب يناقش "رمضان فى تراثنا المخطوط"

تحدث في الندوة كل من الدكتورة عزة محمود، باحثة في مركز تحقيق التراث بدار الكتب، ومروة الشريف، مدير إدارة النشر بدار الكتب والوثائق القومية.أدار الندوة عادل سميح، مدير النشر بهيئة الكتاب. 

أهمية وفضائل شهر رمضان لدى المسلمين حول العالم على مر العصور

تناول المتحدثون أهمية وفضائل شهر رمضان لدى المسلمين حول العالم على مر العصور، وتحدثت مروة الشريف عن استطلاع هلال رمضان عبر العصور واختلاف مراسم الاستطلاع من بلد لآخر، كما تناولت مظاهر الاحتفال المصاحبة للشهر الفضيل خلال العصر الفاطمي، وعرضت للجمهور نماذج من المخطوطات التي تناولت ذلك. 

مراسم استطلاع الهلال في صدر الإسلام وعهد الخلفاء الراشدين

وتناولت الدكتورة عزة محمود مراسم استطلاع الهلال في صدر الإسلام وعهد الخلفاء الراشدين، مرورا بالعصرين الأموي والعباسي.

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أمسية لشعراء العامية وندوة "الزكاة طُهرة ونماء" ضمن فعاليات معرض فيصل للكتاب

جاءت الندوة ضمن سلسلة فعاليات دار الكتب والوثائق القومية خلال معرض فيصل للكتاب والتي ضمت عددا من الندوات، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة بعدد كبير من إصداراتها المتميزة بنسبة خصم تصل إلى 25% طوال فترة المعرض.

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دار الكتب والوثائق القومية الدكتور أسامة طلعت رمضان في تراثنا المخطوط معرض فيصل للكتاب ارض المعارض

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