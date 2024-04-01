الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

أمسية لشعراء العامية وندوة "الزكاة طُهرة ونماء" ضمن فعاليات معرض فيصل للكتاب

معرض فيصل للكتاب
معرض فيصل للكتاب

يواصل جمهور محافظة الجيزة، التوافد على معرض فيصل الرمضاني للكتاب، المقام في منطقة الطالبية فيصل، بدورته الثانية عشر، من تنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وشهد المعرض أمس الأحد تقديم مجموعة من الفعاليات المتنوعة للأطفال، من بينها ورش رسم وتلوين، وحكي، وأعمال حرفية، ومجموعة من العروض المختلفة، التي قدمتها هيئة الكتاب بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل، والهيئة العامة لقصور الثقافة.


وأقيم على هامش المعرض أمسية شعراء العامية شارك فيها كلا من الشعراء: خلف جابر- رجب الصاوي- سالم الشهباني- سعيد شحاتة، وأدارتها الدكتورة شيرين العدوي، وتبادل خلالها الشعراء إلقاء القصائد المختلفة.


كما أقيم ندوة رمضانية بعنوان «الزكاة طُهرة ونماء.. والمرأة والزكاة»، شارك فيها الواعظ محمود عابدين- الواعظة سحر شوقي، وأدارها حمادة محجوب.


وتحدث المشاركون عن فوائد الزكاة ومنافعها، مؤكدين أن الزكاة فريضة فرضها الله على أغنياء المسلمين ترد على فقرائهم كما، ورغم أنها طاعة لله واستجابة، إلا أنها مع ذلك فيها فؤائد كثيرة ومنافع كبيرة ومصالح وفيرة.


ويواصل المعرض تقديم فعاليات حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة، وعدد من دور النشر المصرية، وسط حضور جماهيري كبير.


ومن المقرر أن يقدم المعرض مساء اليوم ندوة بعنوان «رمضان في تراثنا المخطوط»، بمشاركة الدكتورة عزة محمود، ومروة الشريف، وعادل سميح، كما يقدم ندوة «فقه الاعتكاف وغاياته في القرآن والسنة»، بمشاركة الواعظ حسين إبراهيم- الواعظة أسماء محمود، ويديرها مروان حماد.

 

وكانت قد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة معرض فيصل للكتاب، بحضور محافظ الجيزة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين وعدد من قيادات وزارة الثقافة، ومحافظة الجيزة.

جمهور محافظة الجيزة معرض فيصل الرمضاني للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

عاجل.. 4 انفجارات على الأقل فى مدينة إيلات واشتباه بتسلل طائرات مسيرة

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

عاجل.. ما مصير المحافظين بعد حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية يوم الثلاثاء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر