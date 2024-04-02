كاتب صحفى: طفرة كبيرة ونقلة نوعية فى مسار العلاقات المصرية ودول العالم

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، جمال رائف، إن هناك طفرة كبيرة ونقلة نوعية في مسار العلاقات المصرية ودول العالم، بعد ثورة 30 يونيو، وهو ما انعكس على وجود تفاهمات في العلاقات السياسية بين القاهرة ومختلف العواصم الإفريقية، وانعكس على جودة العلاقات الاقتصادية ما بين القاهرة ومختلف الدول.

وأضاف "رائف"، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: "نتحدث عن علاقات مصرية إفريقية أصبحت أكثر من رائعة، بعد أن عادت كدائرة اهتمام أولى للسياسة الخارجية المصرية بعد عام 2014، وهذا الأمر جاء في التوقيت المناسب".

وتابع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي: "هناك متغيرات دولية وتغير في شكل النظام الدولي، وجميع الخبراء والمتخصصين يرون أننا بصدد عالم جديد ستلعب فيه القارة الإفريقية دورا مهما، وبالتالي فإن تحقيق تكامل بين دول القارة أمر مهم للغاية".

وأكد: الآن نجد أن مصر أحدثت نقلة نوعية وعلاقات أكثر تنوعا وانفتاحا تفيد المصالح المشتركة، خاصة على الجانب الاقتصادى، والذى عبرت عنه الجولات الرئاسية واستقبال الرئيس السيسى للرؤساء.

ويؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين وفقًا لنص المادة 144 في الدستور المصري، التى تنص على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية.