الصافى عبدالعال: رفض مصر القاطع أى عملية إسرائيلية سافرة فى رفح الفلسطينية يؤكد ثبات موقفها من القضية

قال النائب الصافي عبدالعال، عضو مجلس النواب، إن الموقف المصري من العدوان على غزة ثابت وحاسم، فمصر ترفض استمرار العدوان وترفض جر المنطقة للفوضى بإجراءات شاذة من قبل الاحتلال على التهجير وتدمير القطاع تدميرا ممنهجا.

ولفت عبدالعال في تصريح صحفي له اليوم، إلى تأكيد وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندا، على المساعي التي تبذلها مصر لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وجهود الوساطة للتوصل إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار وحشد الجهود الدولية لضمان استمرار نقل المساعدات، علاوة على رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة، أو الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى تحذير مصر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، وعلى ضرورة قيام مجلس الأمن بضمان التنفيذ الفوري لقرار 2728 وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بشكل آمن وسريع ودون عوائق.

واختتم النائب الصافي عبدالعال، أن ما يحدث في قطاع غزة كارثة بكل المعاني ولا يمكن قبولها، وعلى العدوان وقف هذه الحرب فورا بعدما فشل في تحقيق أهدافه، مشددا على أن مصر تسعى بقوة لإقرار حل الدولتين والعودة لمسار السلام والتهدئة.

النائبة مايسة عطوة: الرئيس مضى بالدولة المصرية نحو جمهورية جديدة واعدة تنطلق إلى آفاق الريادة

أكدت النائب مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية شهدت سنوات من الإنجاز والطفرة التنموية تجسدت على أرض الواقع وعاشته مصر في كل المجالات خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلاد، فالرئيس مضى بالدولة المصرية نحو جمهورية جديدة واعدة تنطلق إلى آفاق الريادة في الداخل والخارج، وبما يحقق للمصريين مزيدًا من التقدم والازدهار والأمن والأمان.

وأضافت النائبة مايسة عطوة أن الدولة شهدت أيضا إنجازات فى العديد من القطاعات من بينها مشروعات البنية التحتية من طرق وإنشاءات تساعد الدولة لأن تكون رقما مهما في الممرات الاقتصادية العالمية والتي تتطلب طرقا للربط بين الموانئ وبين مراكز التصنيع، وأيضا المساعدة في مجال السياحة والاقتصاد بشكل كبير جدا، كما أن الإنجاز الأكبر وهو محاربة الإرهاب، وهو ما ساعد فى توفر بيئة مواتية للسياحة والاستثمارات، وكل ذلك في وقت قياسي 10 سنوات لم تشهده تاريخ الدول من قبل.

