الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

بكاء المصلين يهز مسجد عمرو بن العاص في تراويح ثاني الليالي الوترية (فيديو)

مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص

استقبل مسجد عمرو بن العاص الالاف المصلين في اليوم الـ22 من شهر رمضان الكريم، حيث اصطف الجميع خلف إمام المسجد لأداء صلاة التراويح وركعتين الشفع والوتر، وسادت أجواء تملؤها البهجة والسرور والسعادة على وجوه المصلين حيث ينتظرون الشهر الكريم من العام للعالم، وقام الإمام بالدعاء الذي جعل قلوب المصلين تهتز بالبكاء.

 

صلاة التراويح فضلها وعدد ركعاتها وكيفيتها

الأطفال يزينون مسجد السيدة زينب خلال صلاة التراويح (صور)


وامتلئ المسجد بالشباب والأطفال التي كانت تلهو وتلعب في ساحة المسجد بعدما قامت الدولة بتطويره وإحلاله خلال السنوات الماضية ليصبح قبلة المصلين في شهر رمضان المبارك، وكان أمن المسجد نظم المصلين أثناء الدخول حرصًا منهم لعدم حدوث حالات اتخناق أو تكدسات بينهما ، كما توافد العديد من الجنسيات المختلفة داخل المسجد لأداء صلاة التراويح وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع ذويهم تخليدًا لذلك اليوم، وقام الجميع بالدعاء والاستغفار للتقرب إلى الله.

 

وساد خشوع المصلين في ظل أجواء إيمانية أثناء أداء صلاتي العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة،
وحرصت أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام، دون إخلال بالنظام أو إضرار لأحد، لحماية منشآت المسجد من أعمال التخريب، وتأمين المصلين الذين حرصوا على أداء صلاتي  العشاء والتراويح في يوم الـ22من شهر  رمضان المبارك.


أهمية صلاة التراويح

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضًا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، و سننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة. 

 

https://fb.watch/raOhiUw_bh/?mibextid=Nif5oz 

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