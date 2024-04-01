تنصيب الرئيس السيسي.. سيدات الأعمال: مصر على أعتاب مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والتنمية

قالت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، إن مصر تشهد مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية مع تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت عبير عصام فى تصريح خاص لـ" الدستور " أن الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ستكون بمثابة جني ثمار الجمهورية الجديدة وسنوات الإصلاح الاقتصادي وافتتاح المشروعات القومية والمدن الجديدة والمناطق الصناعية.

مصر علي اعتاب مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والتنمية

وأشارت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال ، إلى أن انجازات الدولة في السنوات الماضية كان له أثر بالغ في مواجهة التحديات والمخاطر التي شهدها العالم، كذلك سيكون لها مردود إيجابي على حياة كريمة لكل المصريين وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات المباشرة خاصة وأن الدولة قطعت شوطا كبيراً في تنفيذ البنية الأساسية والتشريعية المحفزة للنمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.