الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح كنيسة درنكة ويشارك في تنصيب القس عماد وليم

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

اختتم القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، جولته الرعوية بصعيد مصر، وافتتح خلال زيارته لمحافظة أسيوط، الكنيسة الإنجيلية بدرنكة بعد إعادة تجديد مبانيها، كما شارك  في حفل تنصيب القس عماد وليم للكنيسة الإنجيلية بأسيوط الجديدة.

وشهد مراسم التنصيب الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس ماجد كرم، نائب رئيس السنودس، والقس باسم عدلي، رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، القس سمير صدقان، الشيخ صموئيل باقي، والشيخ ناصر صادق،  والقس رفيق ثابت، راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، والقس إبراهيم ملاك، راعي الكنيسة الإنجيلية بدرنكة، والقس ريمون رأفت، راعي الكنيسة الإنجيلية بموشا، والقس هاني سند، راعي الكنيسة الإنجيلية بشارع ثابت، والشيخ أشرف حبيب، شيخ الكنيسة الإنجيلية الثانية، والشيخ أيمن رشاد، شيخ الكنيسة الإنجيلية الثانية، الدكتور الشيخ حلمي صموئيل، شيخ الكنيسة الإنجيلية بأبوتيج، والدكتور وديع ماكسيموس، عضو مجلس الكنيسة بأسيوط الجديدة، وحضور عدد من القيادات الدينية التنفيذية والشعبية من محافظة المنيا.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لمجمع أسيوط الإنجيلي ولشعب الكنيسة بدرنكة على إعادة بناء وتجديد مباني الكنيسة، كما قدم التهنئة للقس عماد وليم، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة فرحة شعب كنائس أسيوط الحبيب اليوم.

وأضاف القس أندريه زكي: "دور الكنيسة شامل ورسالتها تحقيق الملكوت هنا والآن على الأرض، وتغيير الواقع وظروف الناس ومستقبلهم، والتعليم اللاهوتي هو الأساس الحقيقي لتشكيل الوعي وتحقيق رسالة الكنيسة وخدمة المجتمع. نصلي اليوم من أجل أن تكون الكنيسة مصدر بركة وإيمان للناس وخدمة للمجتمع".

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

ماذا يقرأ أقباط مصر في أول أيام أمشير سادس شهور السنة؟

مكتب التعليم المسيحي بالإسماعيلية يزور كاتدرائية القديس مرقس وكنيسة السيدة العذراء بالقنطرة

"كاريتاس مصر" تدعم أطفال الأسر المُهمشة نفسيًا فى الإسكندرية

رئيس "الإنجيلية" يشهد تنصيب ورسامة قسين وشيخ فى المنيا

مع اقتراب الاحتفال بعيد الصليب.. الكنيسة: المسيح حوله من عار الى بركة

في أول أيامه.. 63 مناسبة يحتفل بهم الأقباط في شهر امشير

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى اجتماع المجمع المسكونى الثانى بالقسطنطينية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل ببداية شهر أمشير

الأكثر قراءة

ما هو مقدار الشعر المتساقط الطبيعي أثناء الاستحمام؟ الطب يجيب

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

جيش الاحتلال يعلن مقتل محتجز لدى حماس فى قطاع غزة

"مسافة السكة"| الرئيس السيسى: "لم ولن نخذل أمتنا العربية أبدًا"

عاجل| ردًا على بايدن.. رئاسة الجمهورية: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى دون قيود أو شروط

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس