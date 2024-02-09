"كاريتاس مصر" تدعم أطفال الأسر المهمشة نفسيا في الإسكندرية

أعلن مركز الكنيسة الكاثوليكية الإعلامي، عن تنظيم جمعية كاريتاس مصر، قطاع حماية وتأهيل الطفل بالإسكندرية، بالتعاون مع اللجنة العامة لحماية الطفولة، جولات ميدانية مختلفة تستهدف الوصول الى الأسر الفقيرة، والمهمشة في أماكنها، بمحافظة الإسكندرية، بكافة أحيائها، وميادينها.

يأتي ذلك لتقديم التوعية، والدعم النفسي، والمشورة للأطفال، وأسرهم، وتعريفهم بخط النجدة ( ١٦٠٠٠)، ولجان حمايه الطفولة بالإسكندرية، من خلال الأنشطة الفنية، والألعاب الترفيهية، والجلسات الجماعية، والفردية، بواسطة.

كما استقبل نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للشباب، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، وأعضاء اللجنة، المنظمين لفعاليات الأنشطة الرياضية بين الإيبارشيات، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

تقام فعاليات الأنشطة الرياضية خلال اليومين الحاليين، بمشاركة إيبارشيات (طيبة، سوهاج، أسيوط، القوصية، المنيا، بالإضافة إلى الكنيسة اللاتينية بمصر).

يشارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، ومسؤولو مختلف اللجان الشبابية بالإيبارشيات، من خلال الأنشطة الرياضية المتنوعة، كما أجرى الأنبا باسيليوس حوارًا مفتوحًا مع شباب الحاضرين، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا أهمية التحلي بالروح الرياضية، مشيرًا إلى أن هدف اليوم هو نشر روح المحبة الأخوية بينهم جميعًا.

كذلك، قدم الأنبا توما كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية أن تسود الروابط الأخوية، والروح الرياضية فيما بينهم، لتحقيق الهدف المنشود من هذا اليوم.

أيضا وبرعاية وحضور الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، نظم بملاعب كنيسة السيدة العذراء، بالمنشأة الكبرى، فعاليات اليوم الرياضي لكرة القدم، لطلاب المرحلة الإعدادية من أبناء الإيبارشية.

شارك في المباريات الفرق الرياضية لشباب المرحلة الإعدادية من كنائس القوصية، منها: العزية، أمشول، أبوجبل، والمنشأة الكبرى.