الجمعة 09 فبراير 2024
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الكرازة

رئيس "الإنجيلية" يشهد تنصيب ورسامة قسين وشيخ فى المنيا

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بمحافظة المنيا،  في حفل تنصيب القس مدحت ميشيل رياض راعيًا للكنيسة الإنجيلية ببني مهدي، ورسامة المهندس بيشوي رضا شيخًا بالكنيسة.

 كما شارك رئيس الطائفة الإنجيلية في حفل تنصيب القس هاني إسحق للكنيسة الإنجيلية ببني مزار، وذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس مدحت زاهيان، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والقس مجدي رفعت، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ صموئيل باقي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس ملاك قاعود، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي لمجمع المنيا، والقس نبيل صموئيل، رئيس لجنة الشئون القضائية لمجمع المنيا، والقس سمير بشرى، رئيس لجنة شئون القسوس لمجمع المنيا الإنجيلي، والقس سامي فؤاد، رئيس مجلس كنيسة بني مهدي، والشيخ عزت فهمي، رئيس لجنة شئون الشيوخ لمجمع المنيا الإنجيلي، وحضور عدد من القيادات الدينية التنفيذية والشعبية من محافظة المنيا.

قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس مدحت ميشيل والقس هاني إسحق والشيخ بيشوي رضا، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب كنائس المنيا الحبيب احتفالات اليوم.

الكنيسة المحلية هى أساس ومستقبل الكنيسة العامة

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: "أن الكنيسة المحلية هي أساس ومستقبل الكنيسة العامة، وعلى الخادم الأمين في خدمته، أن يكون صادقًا في كل الأحوال وأهمها في المواقف الصعبة، وعلينا أن نعلم يا أحبائي أن دور الكنيسة الحقيقي أن تتجاوب وتتحرك من أجل احتياجات الناس وخدمة الجميع دون إبهار وتمييز".

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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