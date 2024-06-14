الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس 3 تجار مخدرات ضبطوا بـ135 كيلو "حشيش" في الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 135 كيلوجرام بقصد ترويجها والاتجار بها علي عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام قيام 3 عاطلين، "لأحدهم معلومات جنائية"، بمزاولة نشاطهم الإجرامي بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائر قسم شرطة العامرية أول مسرحًا.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر  وبحوزتهم على 135 كيلوجراما ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة وسلاح أبيض، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار وحيازة 1010 طرب لمخدر الحشيش وزنت 101 كيلو جرام، بقصد ترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

في الواقعة الأولى، تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجله، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بمزاولة نشاطهم الاجرامي تخصص فى الإتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائهم مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة في ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين، ألقي القبض عليهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علب 700 طربة لمخدر الحشيش وزنت 70 كيلو جرام ومبلغ مالى، وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4،900،000 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجله، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بمزاولة نشاطهم الاجرامي تخصص فى الإتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائهم مُتخذبن من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحًا لمزاولة في ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهم أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 310 طربة لمخدر الحشيش وزنت 31 كيلو جرام ومبلغ مالى، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

الإسكندرية حشيش للاتجار حبس 3 عاطلين نيابة العامرية أمن الأسكندرية

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