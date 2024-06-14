الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. 5 مصابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

اسعاف
اسعاف

أُصيب 5 أشخاص اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية - مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

أسماء المصابين

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "يوسف أسامة محمود (20 سنة) مُصاب بكدمة شديدة بالصدر، هاجر أسامة محمود (31 سنة) مُصابة بجرحٍ قطعيِّ بالجبهة حوالي 5 سم، سماح أحمد عبدالمجيد (49 سنة) مًصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، آية أسامة محمود (26 سنة) مُصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، أسامة حامد مصطفى (24 سنة) مُصاب بجرحٍ قطعيِّ بالوجه حوالي 7 سم".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

تصادم سيارتين طريق الإسكندرية مطروح مستشفي الضبعة المركزي اصابة 5 اشخاص إجراء الفحوصات الطبية

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