بالأسماء.. 5 مصابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

أُصيب 5 أشخاص اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية - مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

أسماء المصابين

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "يوسف أسامة محمود (20 سنة) مُصاب بكدمة شديدة بالصدر، هاجر أسامة محمود (31 سنة) مُصابة بجرحٍ قطعيِّ بالجبهة حوالي 5 سم، سماح أحمد عبدالمجيد (49 سنة) مًصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، آية أسامة محمود (26 سنة) مُصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، أسامة حامد مصطفى (24 سنة) مُصاب بجرحٍ قطعيِّ بالوجه حوالي 7 سم".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.