الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطل ضبط بـ 50 كيلو حشيش في العامرية ثان غرب الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وارسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات


تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بقيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، بممارسة نشاط إجرامى تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة العامرية ثان بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض على المتهم أثناء تواجده بدائرة القسم وبتفتيشه عثر بحوزته علي 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي متحصلات بيع المواد المخدرة، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

حبس عاطل 50 كيلو حشيش بالعامرية ثان غرب الاسكندرية نيابة العامرية

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