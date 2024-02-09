الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مكتب التعليم المسيحي بالإسماعيلية يزور كاتدرائية القديس مرقس وكنيسة السيدة العذراء بالقنطرة

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي

زار مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية بقيادة الأب أندراوس فوزي، والوفد المرافق له، كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، وكنيسة السيدة العذراء، بالقنطرة.، وذلك  تحت رعاية نيافة الأنبا  بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

عرض خطة ومناهج مكتب التعليم المسيحي

تضمنت الزيارة اللقاءات التكوينية، وعرض خطة، ومناهج مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ورش العمل المتنوعة، والتقاط الصور التذكارية

من جهة اخرى تفقد نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر الشباب بالإيبارشية، تحت شعار "الشباب وإدارة الأزمات"، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

يقام المؤتمر بإشراف لجنة الشباب بالإيبارشية، في الفترة من الرابع، وحتى السابع من الشهر الجاري، بمشاركة عدد من كهنة الإيبارشية، والأخوات الراهبات.

وتابع نيافة المطران سير فقرات اليوم الثالث، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية دور الشباب، لخدمة الكنيسة. تضمن اليوم أيضًا لقاءً مع السيد طوني جورج، بالإضافة إلى عرض مسرحي، قدمه شباب كنيسة السيدة العذراء، بطوه

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