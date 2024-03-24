"سيدات الأعمال": زيارة "بن زايد" للقاهرة دفعة قوية لبناء الشراكات الاستثمارية والتجارية

قالت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمصر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقائه بالرئيس السيسي على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، تعطي دفعة وانطلاقة كبيرة للاستثمار الإماراتي والتعاون الاقتصادي المشترك.

وأوضحت عبير عصام، أن العلاقات المصرية الإماراتية في عهد الرئيس السيسي شهدت نموًا وتطورا كبيرًا كما تمثل نموذجًا يحتذى في التعاون العربي العربي، لافتة إلى أن الاستثمارات الإماراتية تمثل أحد أهم مظاهر تميز العلاقات حيث تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي وأجنبي في مصر باستثمارات 6 مليارات دولار تقريبًا.

لقاء الزعيمين يؤسس المزيد من الشراكات الاستثمارية التجارية

وأضافت أن لقاء الزعيمين المصري والإماراتي بالقاهرة بعد توقيع البلدين أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في التاريخ بقيمة 35 مليار دولار، تؤسس لمزيد من الشراكات الاستثمارية والتجارية بين القطاع الخاص في البلدين كما تعكس تفرد وتميز العلاقات علي جميع المستويات اقتصاديا وسياسيا.

وأكدت أن التعاون الاقتصادي المتميز والمتمثل في صفقة رأس الحكمة ساهم في إنقاذ الاقتصاد المصري من عثرته الكبرى، وأعادت سعر صرف الجنيه المصري لمستويات معقولة.

ولفتت إلى أن تميز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الأشقاء حافز قوي للقطاع الخاص المصري للاستثمار في الإمارات.